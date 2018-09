Cary Fukunaga serà el director del nou film de James Bond

Cary Fukunaga substituirà Danny Boyle en la direcció de la pròxima pel·lícula de James Bond. La decisió es va anunciar dijous al compte oficial de Twitter de James Bond, que també ha revelat la data de l'estrena mundial de la vint-i-cinquena pel·lícula de la saga: el 14 de febrer del 2020. La decisió de Danny Boyle d'abandonar el projecte es devia a "diferències creatives" amb la producció.

“We are delighted to be working with Cary. His versatility and innovation make him an excellent choice for our next James Bond adventure," said Michael G. Wilson and Barbara Broccoli. (2/2)