Dones sense rostre, protagonistes de l'exposició de la fotògrafa Andrea Torres a Can Mario

El recorregut per l'evolució d'una jove fotògrafa, una mostra d'escultures que demostren per què és un dels arts més difícils i un homenatge a un pintor que va exposar per mig món són les propostes de la Fundació Vila Casas per inaugurar la temporada d'exposicions del Museu Can Mario de Palafrugell. Es tracta d' Inside the unknown, d'Andrea Torres Balaguer; Rotacions, de Mariano Andrés Vilella, i, Dins i fora. La condició humana, de Carles Arqués i Tost, i es podran visitar entre el 23 de febrer i el 14 de juny.

Tot i la joventut d'Andrea Torres Balaguer (Barcelona, 1990), la fotògrafa presenta una exposició que mostra l'evolució que ha fet com a artista a través de diverses sèries. "És com una mena de recorregut des que vaig començar, com he anat explorant la relació entre la dona, la natura i la mitologia. És un resum del que he fet i del que estic fent ara", explica la fotògrafa davant d'una de les seves primeres sèries, Mesmerize (2014-2015), on les dones són les úniques protagonistes. "Vaig utilitzar taules i espais quotidians sense deixar de banda la mitologia", afegeix Torres abans de confessar que la sèrie que va marcar un abans i un després en la seva trajectòria va ser The unkown (2017-2020), que mostra el retrat de tres dones diferents amb un sol punt en comú: tenen la cara tapada per una gran pinzellada. "En realitat són autoretrats, jo soc la de la fotografia, però em trec la identitat i creo un personatge nou. Així totes són desconegudes i el públic pot decidir quina identitat dona a cadascuna", diu Torres.

La mostra acaba amb Eclipses (2020), on es pot veure com l'artista està treballant amb una nova tècnica: el collage: "Em preguntava com podia continuar amagant la identitat d'una manera diferent que no fos amb un traç".

90 anys esculpint

Aprofitant l'efemèride del seu 90è aniversari, la fundació exposa Rotacions, de Mariano Andrés Vilella, peces que "reflecteixen un domini impressionant de l'ofici i de l'art d'escultor, que està a l'abast de molt pocs", segons el director d'art de la fundació, Àlex Susanna, que també recorda que Andrés va començar treballant per a altres artistes: "Fins que va decidir ser escultor per ell mateix. I des de llavors ha plasmat un món tridimensional del tot reconeixedor i d'abast internacional". Un exemple del seu talent és Cesta punta (2003), una recreació abstracta de la cistella de la pilota basca.

La tercera mostra són nou obres de Carles Arqués que la seva família ha donat al fons de la Fundació Vila Casas. "No tenim descendència i no volíem que es perdés la seva obra", explica la germana de l'artista, Cèlia Arqués. El pintor va morir el 1992 amb 42 anys i la seva obra és poc coneguda a Catalunya "perquè la majoria d'exposicions les va fer fora del país: a Bèlgica, Anglaterra, Holanda, els EUA...", destaca l'expert Ramon Casalé.