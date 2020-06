El Festival de Porta Ferrada programa 19 concerts a l'agost

"Hi haurà Festival de Porta Ferrada sigui com sigui", va dir el regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu responsable del festival, Josep Saballs, el 15 d'abril. Aleshores el govern espanyol encara no havia aprovat el pla de desconfinament, i, per tant, era difícil preveure cap escenari per a la música en directe a l'estiu, però tant l'Ajuntament com la promotora The Project treballaven per trobar una fórmula que permetés fer el festival. I finalment es farà del 5 al 28 d'agost: seran 19 concerts, la majoria al Guíxols Arena, reconvertit en auditori a l'aire lliure amb capacitat per a 800 persones, entre platea i grada, respectant la distància profilàctica entre els espectadors.

"El festival manté l'edició del 2020 en un nou format més compacte i en un renovat Guíxols Arena, adaptat i preparat per rebre amb seguretat i solvència el públic, resistint el devastador covid-19, que també ha arrasat a l'àmbit musical i cultural", explica Saballs. L'Espai Guíxols, l'escenari que habitualment acollia la majoria dels concerts, no es farà servir, perquè el Guíxols Arena, més gran, "permet complir amb els protocols sanitaris i adaptar el màxim aforament amb prou garanties per al públic assistent, tècnics i artistes", diu Albert Mallol, director artístic del Porta Ferrada.

El cartell del festival manté alguns dels artistes i grups que ja estaven programats, com Jethro Tull, Amaral, Manel, Los Secretos, Coque Malla, Albert Pla, Nil Moliner, Xavi Calvet i Arnau Griso. A més, s'hi afegeixen Stay Homas, Miguel Poveda, Ara Malikian, Andrea Motis, Sopa de Cabra i Els Amics de les Arts. És a dir, tret del grup britànic Jethro Tull, la programació s'alimenta d'artistes catalans i espanyols o residents a Espanya.

La realitat pandèmica i el canvi de dates ( el festival havia de fer-se del 10 de juliol al 15 d'agost), però, comporta l'ajornament fins a l'any que ve dels concerts de Jamie Cullum, Ben Harper, Simple Minds, Bad Gyal, Leiva, Kool And The Gang, God Save The Queen i Damaris Gelabert. I s'han hagut de cancel·lar les actuacions de Paul Weller, Graham Nash, Suzanne Vega, Hauser & GIOrquesta, Two Door Cinema Club, La Casa Azul i Joe Bonamassa i l'espectacle Freedom! 50 anys del Concert Sacre de Duke Ellington, de La Locomotora Negra. "S’ha fet un gran esforç per salvar i reprogramar tots els artistes, i hem aconseguit que el seguidor del Porta Ferrada pugui gaudir de la majoria dels concerts anunciats entre aquest any i el que ve", diu Iñaki Martí, director del festival i de la promotora The Project.

Nou cicle de clàssica

El festival també inclou un nou cicle de concerts per a 400 espectadors, l'Stars Km 0, a l'auditori Plaça Abadia, de moment amb tres dates confirmades. Hi haurà una gala lírica el 24 d'agost amb Tina Gorina, Georgina Reyner, Irene Ferrer i Stanislav Angelov; un homenatge a Robert Gerhard a càrrec del Cullell-Humet Piano Duo i el percussionista Marc Clos el 25 d'agost, i un concert de Lana Trotovsek i Maria Canyigueral pel 250 aniversari de Beethoven el 27 d'agost.

L'edició 2020 del Porta Ferrada té un pressupost aproximat de 700.000 euros, segons l'estimació de Martí; és a dir, menys de la meitat dels gairebé 2 milions que estaven previstos abans de la pandèmia. En total es posaran a la venda unes 14.000 entrades, que es poden comprar a la web del festival. "Totes les entrades seran amb seient numerat per garantir les distàncies reglamentàries i disposarem de servei de menjar i beure amb un amplíssim village", recorda Martí.

Programació del Festival de Porta Ferrada 2020

Concerts al Guíxols Arena

Stay Homas (5 d’agost, 25 euros)

Albert Pla (6 d’agost, 25 euros)

Los Secretos + Coque Malla (7 d’agost, de 32 a 52 euros)

Nil Moliner + Xavi Calvet (8 d’agost, 20 i 36 euros)

Arnau Griso (9 d’agost, de 20 a 36 euros)

Jethro Tull (12 d’agost, de 40 a 75 euros)

Andrea Motis (13 d’agost, de 18 a 30 euros)

Ara Malikian (14 d’agost, de 38 a 52 euros)

Amaral (15 i 16 d’agost, de 30 a 42 euros)

Sopa de Cabra (18 d’agost, de 28 a 32 euros)

Miguel Poveda (19 d’agost, de 28 a 45 euros)

Manel (21 d’agost, de 28 a 38 euros)

Els Amics de les Arts (22 d’agost, de 28 a 32 euros)

Concerts a l’Espai Plaça Abadia

Gala Lírica (24 d’agost, 10 euros)

Homenatge a Robert Gerhard (25 d’agost, 10 euros)

Concert 250 aniversari de Beethoven (27 d’agost, 10 euros)