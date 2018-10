El festival Protesta posa en el punt de mira l'ús de les noves tecnologies i les xarxes socials

Torna el Protesta, el Festival Internacional de Cinema de Crítica Social. La sisena edició se celebrarà del 19 al 28 d'octubre a Vic i, amb el títol de Protesta 6.0, abordarà temàtiques com la transformació de la societat i la seva capacitat crítica, a més de l'ús de les noves tecnologies, internet i les xarxes socials. A més, enguany la programació de pel·lícules és paritària: hi ha vuit films dirigits per dones i set per homes.

El festival ha programat 55 projeccions, de les quals 15 són llargmetratges –nou estrenes inèdites a Catalunya i cinc a l'Estat– i 40 curtmetratges. S'hi podrà veure, per exemple, ' Freedom for the wolf', de Rupert Russell, una investigació sobre la crisi de la democràcia i la lluita contra els líders electes que trepitgen els drets humans, i ' Quest', de Jonathan Olshefski, un documental gravat durant més d'una dècada que retrata la vida d'una família del districte de North Philadelphia de la capital de Pennsilvània i com utilitzen la música per evadir-se de les disputes que afecten el barri.

La programació també inclourà ' Winnie', de Pascale Lamche, que relata la vida de la política Winnie Madikizela Mandela i la seva lluita per derrotar l'apartheid des de dins, i ' The devil we know', de Stephanie Soechtig, que descobreix un escàndol mediambiental en què els ciutadans de Virgínia de l'Oest s'enfronten a la multinacional DuPont després de descobrir que havia estat abocant una substància tòxica al subministrament d'aigua potable.

"Creiem que a través del cinema es pot ajudar a impulsar un canvi social", explica l'organització del festival, que pretén "projectar un tipus de cinema i donar veu a iniciatives i injustícies que normalment no tenen espai en els 'mass media' ni en la majoria de sales de cinema". Els nens també hi estan convidats, ja que un dels objectius del festival és crear consciència en els més petits i despertar el seu esperit crític, motiu pel qual programa una secció de cinema infantil.

Paral·lelament, al llarg del Protesta es duran a terme una sèrie d'activitats com actuacions musicals, xerrades, espectacles i exposicions, relacionades amb la temàtica de les projeccions, per tal de treballar-ne els temes. A Barcelona hi ha programades també dues sessions, el 17 d'octubre amb l'estrena de 'Beauty and the dogs' i el 8 de novembre amb la projecció dels curtmetratges guanyadors del festival.