La Filharmònica de Viena constata empíricament el poc risc de transmissió del covid-19 entre els músics

Com circula l'aire entre els membres d'una orquestra? I, sobretot, fins a quina distància el poden impulsar els qui toquen instruments de vent? Quin és el risc de contagi pel covid-19 en un concert? A totes aquestes preguntes ha volgut respondre un experiment que ha fet l'Orquestra Filharmònica de Viena. La conclusió és que l'aire que expulsen els músics arriba, com a màxim –és el cas de la flauta travessera–, a 75 centímetres de distància. "En el cas del director és pràcticament impossible contagiar-se", ha afirmat el director d'orquestra i violinista Daniel Froschauer al diari Kurier. L'objectiu de l'experiment era tenir dades per fer repensar al govern austríac la decisió de no deixar-los tocar.

Aire visible i mesurable

Segons Froschauer, l'aire que expulsen els músics que toquen instruments de vent arriba molt menys lluny del que es creia abans de comprovar-ho empíricament. Per fer l'experiment i mesurar i visualitzar l'aire exhalat, els músics de l'orquestra vienesa van tocar els seus instruments amb una sonda col·locada sota les fosses nassals. L'artefacte en qüestió emetia un aerosol que es podia visualitzar amb fotografies que es feien a contrallum mentre es tocaven els instruments.

En el cas dels instruments de corda, el núvol d'aire es mantenia estable i reduït, mentre que en el cas dels instruments de vent, com la trompa o la flauta, el núvol d'aire es desplaçava una mica més enllà. L'instrument "més perillós" és la flauta travessera perquè és el que té una ona expansiva més gran: arriba als 75 centímetres.

Per tant, l'experiment ha permès demostrar que l'aire que emeten els músics no arriba al metre de distància. Les actuacions de les orquestres, però, encara no estan permeses a Àustria. Una de les mesures que preveia el govern austríac era fer concerts amb orquestres reduïdes o amb protecció entre els músics i el públic, cosa que la Filharmònica rebutja.

Si els jugadors de futbol juguen com sempre, els músics també poden tocar

"Som la Filharmònica de Viena i ens singularitzem per una exigència extraordinària, i això és molt complicat d'aconseguir si ens asseuen dins d'un cabina de plàstic", assegura Froschauer. Amb el resultat d'aquest experiment i les dades a la mà, que compartiran amb altres orquestres, els músics de la Filharmònica esperen poder actuar abans del que preveu el govern austríac.

El gerent de la Filharmònica de Viena, Michael Bladerer, ha fet una comparació esportiva: "El Real Madrid no dirà: prescindim del contacte físic en el joc i mantenim sempre la distància. Si juguen, han de jugar com sempre". Els músics volen tocar aviat: "La Filharmònica existeix des de fa 178 anys i mai hem tingut una pausa tan llarga", ha dit Bladerer. "Necessitem tocar sempre, si això s'allarga fins al setembre, les conseqüències seran nefastes", ha afegit.