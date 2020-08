Joan Mas lamenta que els clients "no puguin entrar al Jamboree amb separació i mascareta" però sí en un bar

El grup Sabor Cubano ha inaugurat aquest dilluns el cicle de concerts que la promotora Mas i Mas oferirà gratuïtament a la plaça Reial de Barcelona per commemorar el 60è aniversari del club de jazz Jamboree. Una cinquantena de persones han accedit gratuïtament a l'actuació a l'aire lliure i d'aforament limitat amb mascaretes i distància social, a banda d'altres que s'han quedat dretes. El director de Mas i Mas, Joan Mas, ha explicat a l'ACN que és una "festa molt gran" que el primer club de jazz de l'estat espanyol faci 60 anys, i ha destacat que es comptava amb una programació molt potent que ha quedat anul·lada a causa de les restriccions imposades divendres passat pel govern espanyol relatives a l'oci nocturn i a la música en directe en espais tancats. Mas ha lamentat que els clients "no puguin entrar al Jamboree amb separació i mascareta" però sí en un bar. "Tot és el mateix i l'únic que canvia és que el bar de copes pot posar música a més volum", ha dit.

"El Jamboree ha fet actuacions ininterrompudament", ha dit Mas sobre l'excepcionalitat del moment, i ha recordat que la sala va obrir als anys 60. Per tant, ha defensat que el Jamboree no ha tancat mai, i per primer cop ho farà, tot i que ara ha traslladat la seva activitat a la plaça. "Animo l'Ajuntament a deixar-me fer la plaça i cobrar entrades per poder pagar als músics", ha dit Mas, que intentarà que aquesta tardor es pugui ballar on sigui, i ha demanat que li permetin fer discoteca a l'aire lliure: "La gent jove no pot deixar de ballar", ha dit.



Des de les 18.30 hores, Mas i Mas, propietari de les sales Jamboree, Tarantos i Moog, ha donat llum verda a l'acte de celebració dels 60 anys de la seva sala de jazz a la plaça Reial, amb un regal a la ciutadania: 50 seients disponibles per als primers espectadors a arribar, que han quedat pràcticament agafats una hora abans del recital, i al voltant dels quals, fora del perímetre, s'han situat molts altres espectadors drets. El primer dels grups a actuar ha sigut Sabor Cubano.



Sobre l'efecte de les mesures anunciades divendres passat pel govern espanyol relatives a l'oci nocturn i a la música en directe, que han obligat el promotor a cancel·lar les seves programacions, Mas ha assegurat que "el Jamboree lluitarà sempre per la música en viu".

Pèrdues de més d'un milió d'euros

Segons els càlculs de Joan Mas, actualment el grup Mas i Mas ha perdut uns 700.000 euros. Si els clubs no poden obrir fins al febrer o el març, les pèrdues seran d'uns 400.000 euros més. També ha lamentat la "falta de respecte i el menyspreu" cap al món de la discoteca i els bars de nit per part del govern espanyol i de la Generalitat, i ha criticat que se'ls ha fet obrir i després tancar: "El respecte per part de totes les institucions és increïble", ha lamentat Mas, que ha dit que està fart d'aquesta gestió.