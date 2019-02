Joel Prieto: “Claus Guth demana un treball actoral bastant intens”

El tenor porto-riqueny Joel Prieto (1981) debuta en un rol barroc interpretant Grimoaldo a Rodelinda, al Liceu. La seva agenda inclou partipar en la producció d’ Orphée aux enfers que Barrie Kosky estrenarà a Salzburg a l’agost.

Què destaca d’aquesta Rodelinda ?

M’encanta. Claus Guth és un director molt visual i psicològic, i demana un treball actoral bastant intens.

Què és el més complicat del seu personatge?

Per començar, que té sis àries, i cadascuna és diferent. L’arc actoral és molt interessant perquè és un personatge que té enginy i alhora despotisme, una mica d’innocència, subtilesa, una part molt violenta, un ego molt gran. Tot plegat requereix tenir molt clar el mapa vocal perquè s’expressin clarament les diferents emocions.

¿Ha coincidit abans amb Lisette Oropesa i Bejun Mehta?

Al Bejun el conec perquè quan ell estava fent Theodora de Händel a Salzburg jo hi feia Don Giovanni. Amb la Lisette vaig coincidir en un concurs quan teníem 21 o 22 anys. El va guanyar ella. I no ens hem tornat a veure fins ara, quinze anys després. Per cert, físicamente ens assemblem moltíssim. Ella fins i tot em diu “germanet”.

¿Com va ser d’important per a vostè guanyar el concurs Operalia l’any 2008?

Moltíssim. Va ser un abans i un després. Jo estava començant a despuntar internacionalment. Tenia un contracte de dos anys a la Deutsche Oper de Berlín que s’estava acabant. I tot i que ja tenia algunes coses al Covent Graden i a Washington, guanyar l’Operalia va ser com una explosió, i es pot dir que aleshores va començar de debò la meva carrera internacional.

Al Teatro Real va cantar Street scene , de Kurt Weill. ¿Li interessen aquesta mena d’òperes?

Va ser un repte per l’estil. Havia de canviar d’una veu mig operística a una mig blues, mig jazz, mig de teatre musical, però em va obrir molt la ment. Kurt Weill tenia la influència de l’òpera italiana, gairebé de Puccini, i també la del blues dels Estats Units i la del teatre musical. Em va fer pensar que, per exemple, una òpera porto-riquenya podria tenir elements del folklore.