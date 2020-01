Julian Assange i Miquel Ferreres, guardonats amb els premis Dignitat

La Comissió de la Dignitat, l'entitat que ha batallat, entre moltes altres coses, pel retorn dels papers de Salamanca o per l'anul·lació dels judicis franquistes, ha decidit atorgar els Premis Dignitat a Julian Assange, fundador i editor de Wikileaks, al dibuixant Miquel Ferreres i a Cap Dona en l'Oblit. L'entitat farà entrega dels premis el 24 de gener durant la Nit de la Memòria, que celebra des del 2003. L'any passat, però, la Comissió de la Dignitat va decidir no celebrar-la perquè coincidia amb el judici contra els polítics catalans al Tribunal Suprem. Els premis reconeixen la tasca de persones i entitats que han treballat per la memòria o que han tingut un compromís de lluita pels drets democràtics i la cultura catalana.

Segons l'entitat, s'ha decidit reconèixer Assange per "la seva tasca per la transparència informativa i el seu compromís amb el procés català denunciant la violència i les clavegueres de l'Estat". Al dibuixant i col·laborador del diari ARA Miquel Ferreres se'l premia per "la seva tasca com a dibuixant de premsa especialment sensible amb la memòria històrica i el compromís cívic de la seva obra". L'entitat també ha premiat Cap Dona en l'Oblit, una campanya que es va iniciar el març del 2018 per fer visible l'existència de represaliades polítiques i reivindicar les dones com a protagonistes del procés polític.

La Comissió de la Dignitat també ha reconegut amb el premi In Memoriam la historiadora Eva Serra, per la seva aportació al coneixement de la Catalunya moderna i el seu compromís i lluita política per la independència de Catalunya, així com el lexicògraf Francesc Ferrer Pastor, per la tasca que va fer des dels primers anys del franquisme per la normalització de la llengua a València.