L’Embassa’t celebra deu anys de música independent

Maria Arnal & Marcel Bagés actuaran en la desena edició del Festival de Música Independent Embassa't.

El Festival Embassa’t de Sabadell és un miracle que aquest any arriba a la desena edició. L’aniversari va acompanyat d’una celebració triple: la mateixa continuïtat del projecte, la vitalitat de l’escena musical i el retorn a la localització original, la Bassa de Sant Oleguer, on es faran els concerts els dies 8 i 9 de juny. Com diu el seu director, Arnau Solsona, l’Embassa’t és “un gran festival de petit format que vol mantenir la proximitat que es troba a faltar als macrofestivals”.

El projecte va néixer el 2009 seguint la línia del PopArb d’Arbúcies: un aforament no hostil (2.000 persones), un cartell format eminentment per bandes del país, amb una proposta artística que entén la música independent en un sentit ampli i, per tant, gens reduccionista, i uns preus populars (35 euros l’abonament, i 20 l’entrada diària). Tot plegat, organitzat per Sabadell Sona, una associació no lucrativa amb un pressupost d’uns 90.000 euros. “Per a nosaltres és molt, per a altres festivals potser no”, admet Solsona.

De Mazoni a Mueveloreina

L’edició d’aquest any reflecteix també un relleu generacional. Sí, hi ha formacions amb llarga trajectòria com Mishima, The Unfinished Sympathy i Mazoni, però també noms que han esclatat les últimes temporades i que, com apunta Solsona, “s’han fet grans”, com Maria Arnal & Marcel Bagés i Núria Graham. I “mirant al futur”, projectes com el duo Mueveloreina. “Havíem de tocar el trap i els sons més urbans, que s’allunyen del que era habitual a l’Embassa’t”, diu Solsona.

Tampoc era habitual en el festival sabadellenc que repetissin grups que ja havien tocat en edicions anteriors, però aquesta vegada han fet una excepció per una bona raó: l’organització va decidir confeccionar el cartell a partir de les votacions que el públic va fer l’any passat al mateix festival. Precisament el gust del públic ha triat els grups que més bé representen els deu anys de l’Embassa’t. I les votacions també han honorat la història del festival, demanant que hi toqués Hairy Legs, la banda que va obrir la primera edició. “Ja havien desaparegut, però el poder de les urnes ha fet que tornin”, diu Solsona.

La programació s’escampa per tres escenaris, un dels quals centrat en l’electrònica, per on passaran BeGun, Sau Poler, Pau Roca, JMII, Headbirds i Madrasso, entre d’altres. Als altres hi haurà la varietat que expressen propostes com El Petit de Cal Eril, que fa poc va omplir l’Apolo en la presentació del disc nou; Anímic, demolidors en la seva reencarnació més electrònica; Pau Vallvé, que no para de voltar amb el seu singular pop d’autor; el pop d’El Último Vecino; l’inimitable camí de La Iaia, i el rock de Mujeres, que com el festival també acumulen una dècada de vida. A més, hi ha convidats internacionals (el grup londinenc Zola Blood) i l’estrena com a DJ de festivals d’Arnau Vallvé i Martí Maymó, bateria i baixista dels Manel, que actuen amb el nom de VeMo.

Pel que fa a la relació amb l’Ajuntament de Sabadell, “des de fa dos anys hi ha un compromís més ferm”, que l’Embassa’t havia “enyorat en les primeres edicions”. “Però l’any que ve hi ha eleccions municipals, així que ja veurem com aniran les coses”, comenta Solsona.