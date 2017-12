Laia Alsina guanya el 7è Torneig de Dramatúrgia de Temporada Alta

Amb un vestit negre i un llaç groc al braç, Cristina Clemente ha recuperat aquest dilluns l’arbitratge del Torneig de Dramatúrgia de Temporada Alta després d’haver-lo cedit temporalment a Clàudia Cedó. “Hem vingut a remuntar el dia”, ha promès d’entrada, fent un cop de cap per assenyalar les quatre cadires reservades als Jordis i als consellers empresonats. Després de dedicar “als espanyols” un esbojarrat ball de 'La chica ye-yé' rematat amb el 'Passi-ho bé' de La Trinca, Clemente ha donat pas als dos finalistes de la 7a edició del torneig: Laia Alsina i Xisco Rosselló, que han derrotat els dramaturgs Carla Torres, Manuel Veiga, Anna Maria Ricard, Toni Cabré i Juli Discla.

Alsina s'ha proclamat guanyadora del torneig amb 'A l’altre barri', una història de cinc personatges lligats per una mort. En un apassionant exercici de malabarisme interpretatiu, els actors David Verdaguer i Aina Clotet han saltat d’un protagonista a l’altre per donar forma a un relat de mentides i enganys farcit de bromes sobre 'Stranger Things', Paulo Coelho i el negre del Whatsapp. A través d’un humor corrosiu, el text d’Alsina dona veu a un avi murri, una àvia desconcertada, una vídua sense tristesa, un pare amb sentiment de culpa i una nena repel·lent que les circumstàncies empenyen a dir-se les veritats. A l’altra banda del ring, Xisco Rosselló ha competit amb 'No piquis a la porta', una comèdia esquitxada de ciència-ficció sobre un home que vol evitar la pròpia infelicitat. Pep Ferrer i Joan Amargós han interpretat els dos protagonistes, un adolescent a punt d’arribar a una cita i ell mateix de gran. L'home decideix viatjar al passat per impedir-se a sí mateix que dugui a terme l’acció fruit de la seva infelicitat.