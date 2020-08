'Los nuevos mutantes', última adaptació d’un còmic Marvel, flirteja tímidament amb el terror juvenil

'Los nuevos mutantes'

Tres estrelles

Direcció: Josh Boone. Guió: Josh Boone, Knate Lee. Estats Units, 2020. 97 min. Amb Blu Hunt, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy i Alice Braga. Estrena als cinemes el 28 d'agost

Los nuevos mutantes és un cas paradigmàtic de l’estranya sort que corre el cinema en mans de les grans corporacions. L’estrena d’aquesta adaptació del còmic annex a l’univers dels X-Men, creat per Chris Claremont i Bob MacLeod a principis dels vuitanta (després sublimat pel dibuix de Bill Sienkiewicz), estava prevista per al 2018, però el fluctuant interès de Fox i Disney en què el film fos un híbrid de relat superheroic, viatge iniciàtic i terror va fer necessari rodar material addicional, endarrerint-ne el llançament diverses vegades (la pandèmia també ha contribuït en aquest punt) fins a reduir la pel·lícula al mem d’un fracàs anunciat.

Si ens distanciem del soroll, potser podem apreciar millor les modestes virtuts d’una cinta que vol trobar una escala assumible des d’on explicar els conflictes dels seus protagonistes, adolescents mutants reclosos en una institució per tal que aprenguin a controlar els seus poders. Relegant l’acció a una única seqüència climàtica, la pel·lícula avança a través de les visions esfereïdores que magnifiquen els traumes infantils dels personatges; malsons enfrontats segons els codis del terror juvenil, amb Buffy, cazavampiros com a explícit model de conducta. Llàstima, però, que comptant amb un director de fotografia tan habituat a filmar el sinistre com és Peter Deming (col·laborador habitual de David Lynch), el film confiï més en la postproducció digital que en el potencial expressionista de la llum i l'ombra.