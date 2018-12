A Luis Eduardo Aute, amb tot l’amor i la solidaritat

El director del festival Barnasants s’emociona parlant de Luis Eduardo Aute. “Només que puguem tornar-li una mica del que ell ens ha donat, ja serem feliços”, diu a punt de vessar unes llàgrimes. “Serà un homentage a un artista que està passant un mal moment”, explica Joan Rosselló, director de The Project, la promotora que impulsa el festival Guitar BCN. Els dos festivals comparteixen l’organització d’ ¡Ánimo, animal!, un concert que se celebrarà el 2 de febrer a l’Auditori del Fòrum i en què participaran artistes com Maria del Mar Bonet, Estopa, Joan Isaac, Marina Rossell, Els Amics de les Arts, Quique González, Quico Pi de la Serra i Sisa, entre d’altres. El propòsit és enviar tot el caliu possible a Aute, que segueix recuperant-se de l’infart que va patir l’agost del 2016.

“Primarà l’amor i el compromís”, diu la cantant i guitarrista Cristina Narea, col·laboradora d’Aute en els últims divuit anys. Narea formarà part de la banda base del concert, formada per altres companys habituals de l’autor de La belleza, com Cope Gutiérrez, Mario Carrión, Billy Villega, Basilio Martí i José Antonio Romero.

El format del concert de Barcelona serà el mateix que el de l’homenatge que es farà a Madrid el 10 de desembre, però els convidats no seran els mateixos. “Si algú ha entès i ha sigut solidari amb la llengua i la cultura catalanes al món ibèric ha sigut ell”, recorda Pere Camps. Per això tants artistes catalans seran presents en l’homenatge del 2 de febrer. “Són uns concerts per animar-lo. Veus tota la gent que l’estima, de tants llocs diferents, i entens que seran uns concerts molt emocionants”, assegura el representant d’Aute, Antonio Peña. L’anunci de les actuacions coincideix amb la publicació del doble CD en directe De la luz y la sombra (Sony).

De Fito Paéz a Toto

L’homenatge a Aute serà un dels moments destacats d’una edició especial del Guitar BCN, que a partir del 31 de gener celebrarà trenta anys d’història. La programació serà d’uns 45 concerts, i ja se n’han confirmat una trentena, tal com informa la directora artística del festival, Judit Llimós, que aquest any posa l’accent en la paraula. “Apostem per un concepte contemporani, ampli, del cantautor, en què s’inclouen artistes de diversos gèneres”, diu Llimós.

Així aixopluga noms tan diversos com Fito Páez; Pedro Guerra; Víctor Manuel; Andrés Calamaro, que farà un Liceu per primer cop; Ismael Serrano, en format íntim a guitarra i veu; Iván Ferreiro, homenatjant Golpes Bajos; Javier Álvarez, amb una nova aventura produïda per The New Raemon, i Adrià Puntí, amb carta blanca per presentar dos espectacles diferents. “Volem reivindicar el valor de la paraula en un moment en què s’estan posant en dubte certes llibertats bàsiques”, diu Rosselló sobre un Guitar BCN que tancarà el grup nord-americà Toto el 10 de juliol.