Javier Daulte, Martin McDonagh, Pirandello i J.B. Priestley, a la temporada de la Biblioteca de Catalunya

Oriol Broggi ha presentat aquest dimecres la temporada 2018-19 de la companyia La Perla 29 a la sala de la Biblioteca de Catalunya. "La Perla es va fent gran", ha dit el director per avançar una temporada que inclou cinc títols dins la sala, a part de projectes a fora, com la nova reposició nadalenca d''El Petit Príncep', les gires dels èxits de les últimes temporades, 'Sopa de pollastre amb ordi' i 'Bodas de sangre', i el projecte infantil de La Perla Petita.

El primer espectacle és d'una companyia convidada, 'Una Ilíada', que s'estrena aquest cap de setmana al Festival Temporada Alta i farà temporada a la Biblioteca de Catalunya el 18 d'octubre, després del pròleg que ha suposat una nova reposició de 'Bodas de sangre'. Eduard Farelo es l'impulsor d'aquesta adaptació contemporània de Lisa Peerson i Denis O'Hare que dirigeix Juan Carlos Martel. "Ens vam enamorar del text, que parla del còlera, de com de vegades ens pot semblar una bona manera de desllorigar les coses quan la violència mai és la solució de res", diu l'actor, únic protagonista d'aquest muntatge, que "en un 60% és el vers de la 'Ilíada' i l'altre 40% és un joc amb l'espectador".

La sala també acollirà del 8 al 10 de novembre el cicle de filosofia 'Escenes de filosofia i teatre'. Josep Ramoneda reflexiona que "la paraula" és el que tenen en comú teatre i filosofia: "Encarem dues maneres d'utilitzar la paraula perquè siguin fèrtils. El teatre aporta a la filosofia el fet de convertir el pensament en encarnació". "També hi ha una reflexió sobre el nostre ofici i un creixement seriós i fort", diu Oriol Broggi. El tema d'aquest any és el silenci, "que és una forma de paraula". Màrcia Cisteró obrirà el cicle amb un monòleg de Claudio Magris.

La Perla recupera a finals de novembre '4D òptic', un text que va marcar època i va suposar la irrupció de l'autor argentí a l'escena catalana, Javier Daulte. La proposta sorgeix dels actors que van protagonitzar l'espectacle al Teatre Lliure i la Sala Beckett, la majoria dels quals llavors eren desconeguts, i, tot i així, van tenir un gran ressò popular. Van trencar esquemes. Quinze anys després, són noms tan populars com Nora Navas, Albert Triola, David Verd i Sandra Monclús, que seran dirigits pel mateix Daulte. "Quan vam fer el text volíem ser argentins. Ara ja no ho voldrem. Amb més experiència, hem redescobert moltes coses del text", diu Nora Navas, recordant que l'argument anava d'uns científics que poden entrar a la quarta dimensió.

Una de les grans apostes d'aquest any és 'La reina de bellesa de Leenane', de Martin McDonagh, que dirigirà Julio Manrique a partir del febrer, que debutarà com a director en una sala en què ha actuat tantes vegades. "La tria té a veure amb un mecanisme de nostàlgia. Remenant llibres em va aparèixer aquest títol que vaig veure a La Villarroel. Vaig flipar amb el primer text d'un autor irlandès que em va semblar inclassificable, que barrejava gèneres, tons, humor negre, emocions, lirisme. Amb aquesta fascinació per l'obra, que és entre un drama rural i una pel·lícula de Tarantino, vaig anar a veure el Broggi. És una obra de perdedors que l'autor dota d'una gran dignitat perquè no paren de lluitar", explica el director. Comptarà amb Marta Marco, Marissa Josa, Ernest Villegas i Enric Auquer.

A més d'autors irlandesos, La Perla continua apostant per clàssics italians. Ferran Utzet dirigirà a l'abril 'Un, ningú i cent mil', un dels últims textos de Luigi Pirandello, en què explica "un viatge del protagonista cap a saber qui és ell". Utzet ha convertit el monòleg en un text per a "dos mestres de la comèdia", Marc Rodríguez i Laura Aubert, que es multiplica en tots els personatges amb qui es creua el protagonista.

Una altra de les propostes de pes tancarà temporada, 'Això ja ho he viscut', de J.B. Priestley, dirigit per Sergi Belbel, amb un trio teatral que ha treballat sovint junt com és Sílvia Bel, Míriam Alemany i Carles Martínez, als quals s'afegeix Lluís Soler, Jordi Banacolocha i Roc Esquius. L'obra parla del 'déjà-vu'. Conjuga temes filosòfics i polítics, però la manera d'exposar-ho és molt per al gran públic, el sap inquietar", diu Belbel. L'obra és inèdita a Catalunya i se situa en un hotelet del camp als anys 30.