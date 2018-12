Mirar Miró amb ulls nous

La Fundació Joan Miró enfila la temporada 2019 carregada de noves mirades sobre l’artista i la seva obra. La programació de l’any vinent, que és la primera de Marko Daniel com a director de la Fundació Miró, té com a projecte estrella una sèrie de propostes que presenten l’obra de Miró d’una manera diferent. Una d’aquestes és el diàleg de l’artista Antoni Llena amb la col·lecció. “L’arxiu de la Fundació és una cova invisible i misteriosa, però plena de joies. Hem convidat Llena a endinsar-s’hi per extreure’n la seva visió de Miró”, assenyala Daniel. Llena, que és el primer al qual la Fundació encarrega un projecte d’aquestes característiques, crearà durant tres mesos una gran constel·lació mural que condensarà tota la creació mironiana a través dels seus dibuixos i que s’inaugurarà a l’estiu. “Serà una manera diferent i sorprenent de veure l’obra de Miró, sobretot per aquells que pensen que ja la coneixen”, apunta Daniel, que obre la porta a convidar, en un futur, altres artistes perquè tracin la seva mirada sobre Miró, amb la idea d’impulsar-ne “una lectura dinàmica”. Seguint la línia de diàlegs entre creadors, la Fundació prepara l’exposició de la sèrie Gaudí, que constarà de 21 gravats fets per l’artista en homenatge a Gaudí. “Volem que el públic visiti el museu de maneres diferents. Per això establim aquesta gamma de relacions i posem èmfasi en el concepte d’exposició viva i dinàmica”, explica Daniel.

L’any que ve també serà especial per als amants de Miró, ja que tindran una oportunitat excepcional. La Fundació iniciarà el 25 de març el procés de conservació d’una de les obres insígnia de l’artista, El tapís. La peça, de més de set metres d’alçada i cinc d’amplada, no s’ha mogut de la sala actual des del 1979. Com que la conservació es farà al mateix espai i aquest seguirà obert al públic, els visitants podran assistir al procés. Una vegada acabats els treballs l’obra es mantindrà durant un mes separada de la paret. “Hi haurà la possibilitat inèdita de veure-la per darrere i des de tots els angles. Volem subratllar així la idea d’objecte tridimensional i destacar la materialitat d’ El tapís més enllà de la pintura. Això per a Miró era molt important”, subratlla Daniel.

Quadres vestits de música

La Fundació Miró ha preparat dues grans exposicions que marquen els dos eixos principals de la temporada. Sota la coordinació d’Arnau Horta, el museu acollirà a l’octubre Sound lines, una mostra que reflecteix la influència de la música en l’art modern. Amb peces de Kupka, Delaunay i Kandinski, entre d’altres, l’exposició “donarà visibilitat a la relació conceptual entre música i obres d’art”, diu Daniel, que precisa que Miró “també va estar fortament influenciat per la sonoritat”.

Uns mesos abans, al febrer, la fundació rebrà els dibuixos de l’arquitecta Lina Bo Bardi (1914-1992). La mostra està comissariada per Zeuler Rocha Lima i és “una reivindicació de l’arquitectura com a espai, però també com a forma escultòrica”, indica Daniel. L’exposició és, diu el director, “una manera d’entrar a l’obra de Bo Bardi per al públic general” i alhora “un atractiu per als visitants especialitzats”, ja que consta d’una gran diversitat de dibuixos que plasmen les diferents facetes de l’artista. Pel que fa a l’art emergent, el museu acollirà a l’octubre una obra inèdita de la videocreadora Thao-Nguyen Phan, que va guanyar la primera edició del premi Fundació Han Nefkens - Loop Barcelona Video Art.

Un 2018 amb prop de 360.000 visitants

La Fundació Joan Miró preveu tancar el 2018 amb gairebé 360.000 visitants. “Són xifres similars a les d’anys anteriors, però estem contents”, afirma Marko Daniel. Aquest any el museu ha acollit 17 exposicions, entre les quals destaquen la de Lee Miller -encara oberta- i Beehave, en què explorava artísticament l’actual crisi de supervivència de les abelles.

Aquest any la fundació ha tret 91 obres fora del museu per a projectes de 19 centres. Per al 2019 compten amb un pressupost de vuit milions d’euros, del qual més d’un 80% prové d’ingressos privats.