Mor Malcolm Young, guitarrista i cofundador d'AC/DC

El guitarrista i cofundador del grup de rock AC/DC, Malcolm Young, ha mort aquest dissabte als 64 anys, segons ha informat la banda a través del seu compte oficial de Facebook. El seu germà, Angus Young, ha escrit a la xarxa que "com a guitarrista, compositor i visionari era un perfeccionista i un home únic" i que "deixa enrere un llegat enorme que viurà per sempre".

Young va néixer a Glasgow, a Escòcia, però als 10 anys es va traslladar amb la seva família a Austràlia. El 1972 va fundar, juntament amb els seus germans George i Angus, el grup AC/DC, que va debutar amb el disc 'Marcus Hook Roll Band'. Durant els anys 80 van gravar àlbums com 'For those about to rock' (1981), 'Flick of the switch' (1983), '74 Jailbreak' (1984) i 'Blow up your video' (1988), entre d'altres.

Entre el 2008 i el 2010, Malcolm Young va participar a la gira 'Black Ice'. El 2014 la banda va anunciar la gravació d'un nou disc però, uns mesos després, Malcom Young va anunciar que es retirava per problemes de salut. Fa un mes, el 22 d'octubre, va morir el germà de Malcolm i Angus, George Young, que va ser productor, compositor i músic al capdavant de The Easybeats.