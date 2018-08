Mor Pep Laguarda, figura cabdal de la música valenciana

El músic, pintor i dissenyador Pep Laguarda, gran renovador de la música popular valenciana a mitjans dels anys 70 i autor del mític 'Brossa d'ahir' amb Tapineria, ha mort aquest dissabte a València, segons ha confirmat a l'ARA el seu nebot, el també músic Jose Domingo. La de Laguarda és una figura enigmàtica amb una producció discogràfica curta: va abandonar el negoci musical als 80 després de veure com el seu segon disc 'Plexison impermeable', enregistrat el 1979, desapareixia misteriosament abans de ser publicat. Veuria la llum 33 anys després quan Laguarda convertit en referent de la València hippy i psicodèlica reivindicat per les noves generacions.

La carrera musical de Laguarda va començar a finals dels 60 en el circuït amateur del folk i participant en concursos com el de la Casa de Catalunya de València. Ja als 70 forma el grup Pep Laguarda & Tapineria amb Manolo Garrido, Joan Marí, Viven i Pinet i comença a donar forma a un nou folk valencià que es desmarca de la tradició incorporant sonoritats pop, jazz i psicodèlia, recordant al folk anglosaxó de l'època però sense perdre la calidesa i l'esperit mediterrani. El so de Tapineria cristal·litza el 1977 en el disc 'Brossa d'ahir', enregistrat a Mallorca a l'estudi de Daevid Allen - fundador dels grups psicodèlics Soft Machine i Gong- amb la col·laboració de Pau Riba.

Ha mort l’autor d’un dels meus discos de capçalera. Ashes to ashes and dust to dust. https://t.co/RaT4t4iqh0