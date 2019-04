Mor el cantautor i poeta Alberto Cortez als 79 anys

El cantautor argentí Alberto Cortez ha mort aquest dijous als 79 anys en un hospital de Madrid, on va ser ingressat d'urgència el 27 de març, segons han informat fonts de la SGAE. José Alberto García Gallom -el seu nom complet- va néixer a Rancul, La Pampa, a l'Argentina. Alguns dels seus èxits musicals van ser temes com 'En un rincón del alma', 'Cuando un amigo se va' o 'No soy de aquí, ni soy de allá'. Cortez encara estava en actiu, ja que tenia programades diverses actuacions, una a la República Dominicana dos dies després de ser ingressat.

Durant la seva trajectòria va publicar una cinquantena de discos. El primer va ser el 1961, 'Welcome to the latin club', gravat a Anvers, i l'últim, 'Sólo para coleccionistas', el 2013. Acumulava quatre discos d'or. Va col·laborar amb Joan Manuel Serrat, amb qui va musicar el poema de Miguel Hernández 'Nanas de la cebolla', i dos d'Antonio Machado, 'Retrato' i 'Las moscas'. La música no era l'única faceta artística de Cortez, ja que va publicar quatre llibres de poemes i va actuar en dues pel·lícules.