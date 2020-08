L'Observatori contra l'Homofòbia qualifica de "lesbofòbia" la censura d'un mural de Cristina Dejuan a Torrefarrera

L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) ha qualificat aquest dilluns de "lesbofòbia" la prohibició per part de veïns de Torrefarrera (Segrià) que l'artista Cristina Dejuan seguís pintant un mural amb dones nues fent-se petons, segons informa Efe. Per als veïns, les imatges del treball de Dejuan són "massa explícites per als nens", una decisió que la pintora, que participava al festival d'art urbà i grafitis Street Art de Torrefarrera, va denunciar com un cas de "censura".

Precisament l'Observatori contra l'Homofòbia discrepa en el comunicat que ha fet públic que s'hagi d'evitar que els més petits vegin aquesta obra. "És absolutament inadmissible l'argumentari reaccionari en pro de protegir els menors. Al contrari, cal visibilitzar les dones lesbianes i activar totes les eines i mecanismes efectius per erradicar les violències i discriminacions que pateixen especialment en l'àmbit de l'espai públic".

Aquesta entitat s'ha posat a disposició de l'artista per al que necessiti i ha afegit que "les polítiques públiques han de fer possible que l'obra ara censurada es pugui realitzar amb totes les garanties necessàries per a la seva exposició".