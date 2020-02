Paula Bonet i Ramón Rodríguez creen i destrueixen una obra efímera a La Villarroel

L'obra que crearan cada nit l'artista plàstica Paula Bonet i el músic Ramón Rodríguez (conegut artísticament com The New Raemon) a La Villarroel existirà només durant una hora. La pintora de Vila-real i el músic de Cabrils s'han aliat aquest cop per fusionar les seves disciplines en un territori que, per als dos, era desconegut fins ara: el teatre. Després d'unir el seu art al llibre Quema la memoria (Planeta, 2017) –en què Bonet il·lustrava les lletres de les cançons de Rodríguez–, ara el duet ha decidit fer un pas més enllà.

La pintora crearà una obra in situ inspirada pels temes que interpretarà Rodríguez en directe amb la veu i una guitarra. I, quan acabi la música, la pintura elaborada es destruirà. Aquesta mescla de performance artística i concert es podrà veure a La Villarroel en quatre úniques funcions que tindran lloc cada dilluns del mes de febrer.

"El que més ens interessa ara és el procés de creació d'una obra, no el resultat final", assenyala Bonet. La pintora instal·larà a l'escenari la seva taula de treball i, a través d'una gran pantalla, els espectadors podran anar observant com va donant forma a imatges mentre sona la música de Rodríguez, que adaptarà els seus tempos a la dinàmica de Bonet. "Exposem els dubtes, els moments d'assaig i error, tot el que passa abans que una pintura estigui acabada. És una experiència molt estimulant perquè la música del Ramon m'impacta directament. Si la seva mà tremola, la meva també", afirma Bonet.

"Al teatre res és permanent ni repetible"

Com que l'espontaneïtat i la improvisació governen aquest espectacle, els artistes pràcticament no han assajat perquè volen que cada funció sigui diferent. "Em fascina que al teatre res és permanent ni repetible", diu Bonet, i Rodríguez afegeix que amb aquesta iniciativa busquen potenciar "la idea de l'art lliure". La paleta de colors utilitzada serà sempre la mateixa, si bé Bonet precisa que "canviaran els matisos, els gestos i la densitat de la pintura".

De la mateixa manera que la música de Rodríguez servirà a Bonet per fer créixer la seva obra pictòrica, els sons de la pintora mentre treballa també s'infiltraran a les cançons. "Sonoritzarem l'espai de treball de la Paula perquè se sentin els moviments de les seves mans, el traç del pinzell, el so de l'aigua", assenyala Rodríguez, que afegeix que a l'espectacle també hi haurà moments de silenci.

Segons els artistes, Quema la memoria és "una experiència multisensorial" que els posa "en un lloc incòmode", perquè no hi han estat mai abans. "Per a mi és molt estimulant, perquè el risc sempre m'atreu", diu Bonet, i Rodríguez apunta que el que més li interessa de l'experiment escènic és "mostrar al públic que la bellesa està en la imperfecció". Després de les quatre funcions de La Villarroel, els artistes expandiran l'experiència i portaran al Festival Vida una versió de la performance amb tota una banda musical.