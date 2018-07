Pedro Azara serà el comissari de la proposta catalana per a la Biennal d'Art de Venècia del 2019

La proposta catalana de la 58a edició de la Biennal d'Art de Venècia serà un projecte comissariat per Pedro Azara que porta per nom 'Perdre el cap (Ídols)' i que formarà part del programa Eventi Collaterali. La proposta s'inaugurarà l'11 de maig del 2019 i està produïda per l'Institut Ramon Llull. El projecte d'Azara ha sigut escollit per un comitè d'experts format per Dora Garcia, Joao Fernandes, Carles Guerra i Cèlia del Diego.

El comitè ha destacat "la riquesa conceptual" de 'Perdre el cap (Ídols)', la composició intergeneracional i el caràcter transdisciplinar. El projecte d'Azara, a més, està concebut especialment pel context de Venècia que desborda l'espai del pavelló. A 'Perdre el cap (Ídols)' hi intervindran els artistes David Bestué, Marcel Borràs i Albert Garcia-Alzórriz, com també la documentalista Dolors Magallón. Azara és doctor en arquitectura i ha exercit de professor en diversos centres acadèmics. També ha comissariat nombroses exposicions com ara 'L'última mirada' (Macba, 1997), 'Mediterráneo. Del mito a la razón' (CaixaForum, 2014) i 'From Ancient to Modern. Archeology and Aesthetics' (ISAW, Nova York, 2015).

La pròxima edició de la Biennal de Venècia estarà comissariada per Ralph Rugoff. El 2019 serà la sisena vegada que l'Institut Ramon Llull presenta Catalunya a la Biennal d'Arts Visuals de Venècia: en les edicions anteriors hi han exposat artistes com ara Pedro G. Romero, Mabel Palacín, Francesc Torres, Albert Serra i Antoni Abad.