Presó preventiva per al causant de l'escàndol sexual a l'Acadèmia Sueca

260x366 Jean-Claude Arnault arriba als jutjats de Stockholm l'últim dia de judici, el 24 de setembre / AFP Jean-Claude Arnault arriba als jutjats de Stockholm l'últim dia de judici, el 24 de setembre / AFP

Un tribunal d'Estocolm ha decretat aquest dilluns presó preventiva per a l'artista francès Jean-Claude Arnault, acusat d'un escàndol sexual i de filtracions i que va ser el detonant de la crisi que travessa l'Acadèmia Sueca, la institució que atorga el Nobel de Literatura, que l'ha hagut de cancel·lar aquest any.

Arnault, espòs de l'acadèmica i poetessa Katarina Frostenson, està acusat dues violacions comeses el 2011 contra la mateixa dona, que assegura que la va obligar a practicar sexe oral i a tenir sexe contra la seva voluntat en dues ocasions, una d'elles mentre dormia. Pel primer cas de violació és pel qual el tribunal ha accedit a la petició de presó preventiva de la fiscalia per risc de fuga. La fiscalia demana tres anys de presó. La presó preventiva fa pensar que el veredicte -que es difondrà el pròxim dilluns- serà condemnatori. L'advocat d'Arnault, Björn Hurtig, ha admès als mitjans suecs que el risc de condemna contra el seu defensat, que nega els càrrecs, és "imminent" i ja ha anunciat un hipotètic recurs. Durant el judici, que va durar tres dies, han declarat set persones a les quals la dona va relatar en el seu dia dels fets, inclòs un psiquiatre, tot i que no hi ha proves tècniques de les acusacions.

La fiscalia va tancar al març la investigació preliminar iniciada a partir de les querelles de diverses dones, després que el novembre passat divuit dones denunciessin en un diari suec, gairebé totes de forma anònima, les agressions d'una "personalitat cultural" molt pròxima a l'acadèmia, després identificada com Jean-Claude Arnault.

L'home hauria comès els abusos gràcies al seu club literari i en propietats de l'acadèmia. En esclatar l'escàndol, la institució va tallar la relació amb l'artista i va encarregar una auditoria, que va concloure que Arnault no hauria influït en les decisions sobre premis i ajuts, tot i que el suport econòmic rebut de l'acadèmia pel seu club literari incompleix les regles d'imparcialitat en ser-ne la seva esposa copropietària i alhora acadèmica. El 'cas Arnault' ha desencadenat un conflicte intern que en els últims mesos ha provocat la renúncia de vuit acadèmics.

L'Acadèmia Sueca ha impulsat diverses reformes i ha ajornat el Nobel de Literatura d'aquest any, per primera vegada en set dècades. Això vol dir que el 2019 s'atorgaran dos premis, una mesura justificada per la falta de confiança i el debilitament de la institució.