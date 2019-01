Una actriu de 17 anys desconeguda protagonitzarà el 'West Side story' de Steven Spielberg

Rachel Zegler serà la Maria i Ansel Elgort serà el Tony. Steven Spielberg ja té la parella protagonista de la nova versió de 'West Side story'. La jove actriu colombianoamericana, de 17 anys, encarnarà el personatge que va interpretar Natalie Wood en la cinta del 1961, per donar la rèplica a Ansel Elgort, que ja havia estat confirmat anteriorment.

it’s official! so thankful to have the opportunity to work with one of my favorite directors and this incredible cast! and to be able to learn from the best (and one of my icons) @TheRitaMoreno is just BEYOND. surreal! https://t.co/qHLTRMWWOU — rachel zegler (@rachelzegler) 14 de gener de 2019

"Quan vam començar aquest procés fa un any vam anunciar que buscaríem entre actors llatins per representar els papers de Maria, Anita, Bernardo, Chino i els Sharkss. Estic content que haguem incorporat un elenc que reflecteixi la quantitat impressionant de talent que hi ha a la polifacètica comunitat hispana dels Estats Units", va dir Spielberg.





Zegler va triomfar al càsting online del 'remake' de 'West Side story' per al qual es van rebre més de 30.000 sol·licituds. Ella cantava les cançons 'Tonight' i 'I feel pretty'. "'West Side story' va ser el primer musical amb què vaig topar que tenia un personatge principal llatí femení. Com a colombianoamericana, estic honrada per tenir l'oportunitat d'interpretar un paper que significa tant per a la comunitat hispana", ha dit la noia.



'West Side story' també ha anunciat avui la incorporació dels hispans Ariana DeBose per interpretar l'Anita (Rita Moreno en el clàssic del cinema); David Álvarez per donar vida al Bernardo (George Chakiris en la primera pel·lícula); i Josh Andrés Rivera per encarregar-se del paper del Chino (Jose De Vega al musical original). La llegenda porto-riquenya Rita Moreno, que va guanyar l'Oscar a la millor actriu de repartiment per la primera 'West Side story', tornarà en aquesta ocasió interpretant la Valentina, la propietària de la botiga en la qual treballa el Tony.



'West Side story' (1961), dirigida per Jerome Robbins i Robert Wise, va aconseguir deu Oscars incloent-hi el de millor pel·lícula. Tony Kushner, premi Pulitzer i guionista nominat a l'Oscar, ha sigut l'encarregat del guió d'aquesta nova versió del musical de Broadway, una peça original escrita el 1957 per Arthur Laurents i Stephen Sondheim amb música de Leonard Bernstein. El film adapta el clàssic 'Romeu i Julieta' als carrers de Nova York als anys 50 i enfronta bandes de blancs i porto-riquenys.