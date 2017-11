‘Rellotges de sol’, de Sílvia Soler, amb l’ARA

“A l’estiu l’únic rellotge que vull tenir a prop és el rellotge de sol que entoma l’escalfor durant tot el dia i, mandrós, sembla que hagi de fer avançar el temps més a poc a poc. M’agraden els rellotges de sol. Són bonics i guarneixen amb elegància les façanes de les cases. També són un senyal d’identitat: propis d’un país mediterrani i assolellat com el nostre. I, a més a més, solen regalar-nos idees per a la reflexió”, escrivia Sílvia Soler (Figueres, 1961) a la contra de l’ARA l’estiu del 2016. Amb “ Rellotges de sol”començava una sèrie d’articles que eren com postals d’estiu. L’escriptora captava sensacions, olors, sorolls i paisatges d’aquells mesos tan desitjats perquè les hores rodolen lentament i hi ha temps per a tot.

Molts d’aquests articles formen part del llibre Rellotges de sol, que es podrà comprar amb l’ARA el 2 i 3 de desembre per 17 euros. Soler hi reflexiona sobre el pas del temps, l’amor, la infància i els estius al poble, la literatura, la família, l’amor i, fins i tot, la cançó d’estiu: “La cançó de l’estiu és, hauria de ser, més enllà de les llistes d’èxits i les modes, la que té poder evocador, la que ens trasllada olors, sorolls, sensacions i emocions d’estiu. Una cançó que fa olor d’herba acabada de tallar i que segueix el ritme de les onades. Una cançó amb gust de tomàquet i ceba tendra. Una cançó plena de sol”, escriu Soler. És molt fàcil reconèixer algun dels llocs o emocions estiuencs de què parla l’escriptora. ¿Qui no ha tingut un amor d’estiu, ha gaudit d’una tarda llarga a la platja o, com diu Soler, ha enyorat tant el viatge com enyorava casa seva quan viatjava?

Una escriptora d’èxit

Sílvia Soler ha anat acumulant grans èxits editorials els últims anys. Amb 39+1 (Columna, 2005) -que es va convertir en sèrie de TV3 fa un parell d’anys- va pitjar l’accelerador creatiu, i va guanyar el Prudenci Bertrana l’any 2008 amb Petons de diumenge. Un lustre més tard va aconseguir el Ramon Llull amb L’estiu que comença, obra de la qual es van vendre més de 35.000 exemplars. A Un any i mig (2015) explicava la història d’un matrimoni amb quatre fills que havien d’anar-se’n de Catalunya per fer carrera. A Els vells amics, la seva última novel·la, se centra en un grup de col·legues d’universitat que han conservat els lligams que els van unir des d’un viatge a París el 1989, quan estudiaven belles arts.