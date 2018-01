Rússia suspèn la projecció d'una comèdia britànica sobre la mort de Stalin

Rússia ha suspès aquest dimarts la projecció de la pel·lícula britànica 'The death Stalin'. El film és una sàtira política que ha sigut criticada per personalitats de la cultura de Rússia, per burlar-se del passat soviètic del país. El Ministeri de Cultura rus ha informat de la seva retirada aquest dimarts quan ha enviat una nota a la distribuïdora Volga. També ha explicat que una pel·lícula pot ser retirada de la seva projecció en cas que inclogui informació prohibida per la legislació. D'altra banda, la distribuïdora Volga ha concretat que el ministeri va donar el permís per projectar la pel·lícula, però que van canviar d'idea quan van rebre nombroses mostres de rebuig.

La pel·lícula, que s'havia d'estrenar el 25 de gener, està dirigida pel britànic Armando Lannucci i aborda amb humor les lluites de poder que van seguir a la mort de Iósif Stalin l'any 1953. Lanucci ha assegurat que la pel·lícula no pretén ser un document històric i va admetre que els diàlegs entre els dirigents soviètics eren fruït de la seva fantasia. El cartell del film presenta un fons totalment roig on apareixen dues persones tirant del bigoti de Stalin, coronat amb un barret militar que porta una estrella roja.

Crítiques a la projecció de la pel·lícula

Destacats membres del consell adscrit al Ministeri de Cultura, entre els quals figura el cineasta Nikita Mijalkov, van rebutjar la projecció de la pel·lícula després d'haver assistit a la preestrena. Segons el consell, la pel·lícula inclou material que pot ser catalogat d'extremista. Afegeix que la comèdia és "una calumnia contra la història de la URSS" i que embruta la memòria dels ciutadans soviètics que van derrotar el feixisme.

La pel·lícula s'havia d'estrenar pels voltants de la data del 75 aniversari de la victòria de la lluita de Stalingrad, que va finalitzar el 2 de febrer de 1943. És per aquest motiu que el govern rus va demanar un aplaçament de la projecció del film. Concretament, Pável Pozhigailo va dir que 'The death Stalin' "insulta als nostres símbols històrics: l'himne soviètic, les ordres i les medalles". El Comitè de la Duma va corroborar aquestes paraules i va demanar posposar la pel·lícula, que la va qualificar de "fastigosa". D'altra banda, el sector comunista de Rússia va qualificar la pel·lícula de "provocació".