El coronavirus obliga a ajornar Sant Jordi

Després d'una reunió celebrada aquest dimarts a Barcelona i que ha durat unes quantes hores, la Cambra del Llibre, que representa la cadena del llibre a Catalunya -editors, distribuïdors, llibreters i impressors-, ha decidit posposar la diada de Sant Jordi. Pendents de com evolucionarà la pandèmia, si el 23 d'abril es pot celebrar, encara que amb restriccions, es farà, però sense parades als carrers ni firmes de llibres. Per aquest motiu han decidit "per unanimitat", com afirma Patrici Tixis, president de la Cambra i del Gremi d'Editors, celebrar també un Dia del Llibre abans de les vacances d'estiu, aquest cop sí, amb les tradicionals parades i firmes d'autors.

Segons les primeres previsions de la Cambra, es calcula que l'impacte de la crisi pel coronavirus sobre el conjunt del sector a Catalunya, si les mesures de restricció del moviment de les persones no s'allarguen més enllà de Setmana Santa, podria arribar a afectar "un terç de la facturació de l'any, equivalent a l'activitat econòmica del quadrimestre març-juny", segons un comunicat que han enviat aquesta tarda.

Una situació "delicada"

El president de la Cambra ha parlat de la "situació delicada" que viu el sector, que ha vist com s'ha aturat de cop tota l'activitat. Per aquest motiu, la Cambra ha redactat un paquet de mesures "puntuals i estructurals" que vol transmetre al govern de la Generalitat per donar suport a aquest sector cultural que, tal com recorda Tixis, "és el més important de Catalunya". "Ara hem de posar tota l'energia possible per preservar el teixit empresarial del món del llibre i proveir-lo de liquiditat perquè pugui tirar endavant", afirma.

El tema de la manca de liquiditat és el que més preocupa el sector, ja que si no es resol pot conduir al tancament de petites empreses. "Ens hem adreçat a les administracions perquè quan s'aixequi el confinament ens ajudin a injectar recursos al sector mitjançant la promoció de la lectura, així com el foment a l'accés a les llibreries, l'ampliació de les dotacions per a biblioteques i l'increment dels ajuts a la internacionalització".

A banda, s'ha proposat a la Generalitat que els 13 milions d'euros extra destinats a cultura s'adrecin directament a pal·liar els efectes del coronavirus al sector cultural.

"La reunió ha anat bé però hem hagut de buscar una alternativa perquè no sabem quines circumstàncies hi haurà el dia de Sant Jordi, així que farem un Dia del Llibre amb parades abans de l'estiu, si pot ser -comenta Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters-. Voldria una altra situació, però és més important ara la salut i hem d'estar confinats; després ja anirem fent". Segons Ferrer, les llibreries són la "baula més feble" de la cadena del llibre. "De cara a Sant Jordi tota la resta del sector ens ha donat suport perquè les llibreries són les que surten al carrer, i s'ha de buscar un altre dia per al bé de tots".

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha valorat molt positivament la proposta aprovada per "unanimitat" d'ajornar Sant Jordi, ja que el 23 d'abril "és aquí mateix". "Si treballem tots plegats per fer un Dia del Llibre espectacular amb l'horitzó de l'estiu serà més fàcil, i si s'ha acabat el coronavirus encara el celebrarem amb més intensitat", ha afirmat. Respecte a les demandes d'ajudes econòmiques del sector, ha confirmat que ja està estudiant les "seves propostes de pal·liatius". "Estic en contacte permanent amb tots els sectors, no només el del llibre, i estem treballant perquè la cultura, ja en una situació precària, i ara encara més, pugui tirar endavant i perquè el després no sigui massa horrorós". També ha subratllat la unitat que ha demostrat el sector del llibre en aquests moments complicats: "Podem fer coses junts i podrem aconseguir mesures favorables".