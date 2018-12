El Suprem rebutja de moment paralitzar l'exhumació de Franco

El Tribunal Suprem ha rebutjat aquest dilluns paralitzar de forma cautelar l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco. L'alt tribunal ha desestimat la sol·licitud que havia fet la família, a principis de desembre, de suspendre de forma cautelar els tràmits acordats pel consell de ministres per seguir amb l'exhumació. Els familiars van reclamar com a mesura cautelar que es paralitzés el trasllat fins que el Suprem dicti sentència sobre el fons del recurs.

Després d'una hora i mitja de reunió, el Suprem ha acordat deixar en vigor l'acord del 8 de novembre en què el govern espanyol va donar via lliure a la continuació dels tràmits per treure les restes mortals del dictador, perquè considera que l'acord no "justifica per si mateix l'exhumació" ni tampoc "produeix una situació irreversible".

En el recurs que els nets de Franco van presentar, demanaven que s'impugnés aquest acord del consell de ministres i apuntaven que podia generar un "perjudici irreparable en drets o interessos legítims". També apuntaven a "irregularitats" prèvies, en relació al fet de canviar la llei de memòria històrica per afectar només el dictador.

El govern espanyol, després de la decisió del Tribunal Suprem, pot seguir amb els procediments per l'exhumació, que vol tenir a punt per a principis del 2019.