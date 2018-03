El TNC i el Lliure suspenen funcions en solidaritat amb els polítics empresonats

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i el Teatre Lliure han suspès les funcions previstes per aquest divendres de 'Frankenstein', 'Sol solet' i 'El sistema solar' en solidaritat amb els polítics empresonats. Els actors i membres de l'equip de 'Frankenstein' han sortit a l'escenari per anunciar el motiu de la decisió. "Avui estem de dol. No ens veiem en cor de fer la funció. Ens solidaritzem amb el dolor de les famílies de tota aquesta gent injustament empresonada", ha dit Joel Joan en nom de la companyia. La plaeta de la Sala Gran s'ha aixecat per donar-los suport i ha cridat "Llibertat".

La companyia d''El sistema solar' ha llegit un manifest que explica que han suspès la funció perquè "un cop més la llibertat torna a estar en una profunda crisi". "Cinc persones més han estat empresonades per les seves idees, com tantes més hi ha ara tancades per pensar diferent. Ja no es pot cantar, parlar, opinar sense por a la repressió", han afirmat. Així mateix, en la funció de 'Totem' del Cirque du Soleil' el públic ha cridat "Llibertat presos polítics".

El jutge Pablo Llarena ha decretat aquest divendres presó incondicional per a Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell i Josep Rull. Llarena ha acceptat així la petició de la fiscalia, que considera que hi ha risc de fuga i reiteració delictiva dels encausats.