'Temps salvatge' i 'Sopa de pollastre amb ordi' encapçalen les nominacions dels premis Butaca

'Temps salvatge', amb vuit nominacions, i 'Sopa de pollastre amb ordi', amb sis, encapçalen el rànquing de nominats als 24ns premis Butaca, els premis de teatre de votació popular. El primer muntatge, dirigit per Xavier Albertí al TNC, i el segon, dirigit per Ferran Utzet amb La Perla 29, competiran amb altres espectacles com 'Medea', 'Calígula', 'Frankenstein', 'Blasted', 'La calavera de Connemara', 'Bodas de sangre', 'Les noies de Mossbank Road' i 'El temps que estiguem junts' en les categories de millor muntatge teatral.

'Frankenstein' (TNC) i 'Les noies de Mossbank Road' (Bitò Produccions / La Villarroel), aquesta amb una triple nominació per les actrius, segueixen amb 5 nominacions el rànquing en una edició amb molts títols a la final.

En direcció hi ha nominacions paritàries. En la categoria de millor actor, Albert Salazar (una de les quatre nominacions d''A.K.A - Also Known As', juntament amb espectacle de petit format, direcció i text) competeix amb Xicu Masó per 'El metge de Lampedusa; Pere Arquillué per 'Blasted'; Pablo Derqui per 'Calígula'; Joel Joan per 'Frankenstein', i Alejandro Bordanove per 'L'alegria'. A la categoria femenina del guardó hi opten Màrcia Cisteró per 'Sopa de pollastre amb ordi'; Lluïsa Castell per 'L'alegria'; Emma Vilarasau per 'Medea', i Clara Segura, Marta Marco i Cristina Genebat per 'Les noies de Mossbank Road'.

'Cabaret', 'Casi normales' i 'Cabareta' destaquen en les nominacions a les categories de gènere musical. I el Mercat de les Flors és present en quatre de les cinc nominacions a millor espectacle de dansa.

Els premis es lliuraran el 26 de novembre en una gala celebrada al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès. Des d'avui i fins al 18 de novembre queda obert el període de votacions, que es poden fer a través de la web dels premis.

Llista completa de les nominacions als 24ns premis Butaca

Millor muntatge teatral

Medea (Teatre Lliure)



Sopa de pollastre amb ordi (La Perla 29)



Temps salvatge (TNC)



Calígula (Teatre Romea / Festival Internacional de Teatro de Mérida / Grec 2017 Festival de Barcelona)



Blasted (TNC)



La calavera de Connemara (La Villarroel)



Bodas de sangre (La Perla 29 / Grec 2017 Festival de Barcelona)



Les noies de Mossbank Road (Bitò Produccions / La Villarroel)



El temps que estiguem junts (Teatre Lliure)



Frankenstein (TNC / Factoria Escènica Internacional)

Petit format

El metge de Lampedusa (Teatre Lliure / Temporada Alta / Salt i Punt Produccions)



Othello (Les Antonietes)



A.K.A. - Also Known As (Sala Flyhard)



Esmorza amb mi (Los Montoya / Sala Beckett)



Mala Broma (Sala Muntaner)



Ovelles (Sala Flyhard)

Direcció

Sílvia Munt (Les noies de Mossbank Road)



Ferran Utzet (Sopa de pollastre amb ordi)



Lluís Pasqual (Medea)



Montse Rodríguez (A.K.A. - Also Known As)



Alicia Gorina (Blasted)



Carme Portaceli (Frankenstein)



Xavier Albertí (Temps salvatge)



Mario Gas (Calígula)

Dansa

Set of Sets (Raqscene / Elclimamola / Mercat de les Flors / Festival Sismògraf / Julidans Festival)



Three times rebel (Korzo Productions / Mercat de les Flors / Nederlands Dans Theater / Dance Forum Taipei)



IUanMI (Mercat de les Flors / Temporada Alta / Festival Bolzano Danza)



A vore (Elclimamola / L'Auditori / Mercat de les Flors / Fira Mediterrània Manresa)



Moaré (Grec 2017 Festival de Barcelona / Premi de Dansa 2016 Institut del Teatre)

Musical

Cabareta (Grec 2017 Festival de Barcelona / Sala Muntaner / Velvet Events)



Cabaret (3XTR3S / SOM Produce / Robin de Levita / B2B)



Casi normales (Nostromo Live)



Paquito forever (Gataro / uVe Teatre / Almeria Teatre)

Públic familiar

Molsa (Teatre Lliure / Institut de Cultura de Barcelona - Món Llibre)



Viatge al centre de la terra (Roseland Musical / Grec 2015 Festival de Barcelona / Sant Andreu Teatre)



La nena dels pardals (Teatre al Detall)



My baby is a Queen (Grec 2017 Festival de Barcelona / La Petita Malumaluga)

Actor

XicU Masó (El metge de Lampedusa)



Albert Salazar (A.K.A. - Also Known As)



Pere Arquillué (Blasted)



Pablo Derqui (Calígula)



Joel Joan (Frankenstein)



Alejandro Bordanove (L’alegria)

Actriu

Màrcia Cisteró (Sopa de pollastre amb ordi)



Lluïsa Castell (L’alegria)



Emma Vilarasau (Medea)



Clara Segura (Les noies de Mossbank Road)



Marta Marco (Les noies de Mossbank Road)



Cristina Genebat (Les noies de Mossbank Road)

Actor de repartiment

Oriol Pla (La calavera de Connemara)





Lluís Villanueva (Sopa de pollastre amb ordi)



Arnau Puig (Othello)



Quim Àvila (El temps que estiguem junts)



Lluís Marco (Frankenstein)



Eduard Farelo (Si mireu el vent d’on ve)

Actriu de repartiment

Laia Manzanares (Temps salvatge)



Laura Conejero (La importància de ser Frank)



Imma Colomer (Un tret al cap)



Miriam Iscla (Temps salvatge)



Mónica López (Calígula)



Marta Millà (La calavera de Connemara)

Actor en un musical

Ivan Labanda (Cabaret)



Jordi Vidal (Rèquiem for Evita)



Joan Vázquez (Paquito Forever)



Xavi Duch (Tick Tick Boom!)



Actriu en un musical

Nina (Casi normales)



Maria Molins (Cabareta)



Lu Fabrés (Tick Tick Boom!)



Elena Gadel (Cabaret)

Escenografia

Temps salvatge (Lluc Castells)



La calavera de Connemara (Marc Salacrú)



Sopa de pollastre amb ordi (Josep Iglesias)



Vaig ser Pròsper o recordant la tempesta (Laura Clos 'Closca')

Vestuari

Temps salvatge (Maria Araujo)



La importància de ser Frank (Maria Armengol)



Cabaret (Antonio Belart)



Bodas de sangre (Berta Riera)

Disseny de llums

Temps salvatge (Ignasi Camprodon)



Els nens desagraïts (Paco Amate)



Esmorza amb mi (Marc Salacrú)



Sol solet (Carlos Marquerie)

Caracterització

Frankenstein (Laura Pérez / Carla Casals)



Cabaret (Antonio Belart / Laura Rodríguez)



The Trumps (Marta Ferrer)



La visita de la vella dama (Nídia Tusal)

So o espai sonor

Vaig ser Pròsper o recordant la tempesta (Pol Queralt)



Moby Dick (Jaume Manresa)



Medea (Roc Mateu)



Sopa de pollastre amb ordi (Damien Bazin)

Text

A.K.A. - Also Known As (Daniel Meyer)



Temps salvatge (Josep Maria Miró)



Els nens desagraïts (Llatzer Garcia)



Ovelles (Carmen Marfà i Yago Alonso)

Noves aportacions escèniques

Sis personatges - Homenatge a Tomás Giner (Teatre Lliure)





Rebota, rebota y en tu cara explota (Festival TNT / Antic Teatre / El Konvent Punt Zero)



Claudia (Grec 2016 Festival de Barcelona / CCCB / La conquesta del pol sud / CAET)



Aüc: el so de les esquerdes (Les Impuxibles / Grec 2017 Festival de Barcelona)

Composició musical

Cabareta (Bárbara Granados)



Aüc: el so de les esquerdes (Clara Peya)



La importància de ser Frank (Paula Jornet)



Bodas de sangre (Joan Garriga)