'The square' triomfa als Premis del Cinema Europeu

La pel·lícula 'The square', del suec Ruben Östlund, ha sigut la gran triomfadora de la 30a edició dels Premis del Cinema Europeu que s'han lliurat aquest dissabte a Berlín. Aquesta sàtira sobre el món de l'art que ja es va endur la Palma d'Or a Canes ha aplegat sis premis: millor pel·lícula, comèdia, director, guió, actor (Claes Bang) i direcció artística. El domini del film d'Östlund ha sigut aclaparadors perquè ha guanyat en les categories principals i fins i tot ha fet doblet com a millor pel·lícula i millor comèdia (aquesta distinció és una de les peculiaritats des premis europeus).

La resta de guardons se'ls han repartit 'On boby and soul' (millor actriu per a Alexandra Borbély), ‘Loveless’ (fotografia i música), ‘BPM (Beats per minute)’ (muntatge), ‘Brimstone’ (maquillatge i perruqueria), 'Spoor' (vestuari) i 'Un monstre em ve a veure', millor so per al reusenc Oriol Tarragó.

Un altre català, Juanjo Giménez, ha sumar una nova fita per al curtmetratge 'Timecode', que a la Palma d'Or de Canes 2016 i a la nominació a l'Oscar hi afegeix ara el guardó al millor curt europeu. En canvi, no ha tingut sort 'Estiu 1993', que estava nominada com a 'opera prima'; en aquesta categoria el premi ha sigut per a 'Lady Macbeth', de William Oldroyd.

La llista dels Premis del Cinema Europeu 2017:

Pel·lícula

‘The square’, de Ruben Östlund

Comèdia

‘The square’, de Ruben Östlund

Director

Ruben Östlund, per ‘The square’

Actriu

Alexandra Borbély, per ‘On boby and soul’

Actor

Claes Bang, per ‘The square’

Opera Prima

‘Lady Macbeth’, de William Oldroyd

Documental

‘Communion’, d’Anna Zarneka

Pel·lícula d’animació

‘Loving Vincent’, de Dorotea Kobiela i Hugh Welchman

Curmetratge

‘Timecode’, de Juanjo Giménez

Guió

Ruben Östlund, per ‘The square’

Fotografia

Michail Krichman, per ‘Loveless’

Muntatge

Robin Campillo, per ‘BPM (Beats per minute)’

Direcció artística

Josefin Asberg, per ‘The square’

Maquillatge i perruqueria

Leendert van Nimwegen, per ‘Brimstone’

Vestuari

Katarzyna Lewinska, per ‘Spoor’

Música

Evgeni & Sacha Galperine, per ‘Loveless’

Disseny de so

Oriol Tarragó, per ‘Un monstre em ve a veure’

Premi d’honor a la trajectòria

Aleksandr Sokurov

Contribució europea al cinema mundial

Julie Delpy

Premi a la coproducció europea

Cedomir Kolar

Premi del públic

‘Stefan Zweig. Farewell to Europe (Vor der Morgenröte)’, de Maria Schrader