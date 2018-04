Ventura Pons reobre un cinema a Figueres

La família Dalí tornarà a passejar demà per Figueres i serà el centre de totes les mirades i flaixos. Els intèrprets de Miss Dalí presentaran a la ciutat del pintor l’estrena de la pel·lícula de Ventura Pons, que de fet es va rodar a l’Alt Empordà. En realitat serà una doble estrena, perquè també s’inaugurarà el cinema on es farà la projecció. Es tracta de l’antic Las Vegas que el mateix Ventura Pons ha llogat, ha rehabilitat i ha reconvertit en un majestuós cinema de quatre sales. Aquest divendres només estarà llesta la gran, de 462 localitats, on durant el cap de setmana s’hi podrà veure Miss Dalí en sessions de matí i tarda per 7 euros. Dilluns el cinema tancarà per acabar de muntar les butaques a les sales petites i reobrirà definitivament el dia 20 d’abril.

El cinema Las Vegas va funcionar des del 1964 -es va inaugurar amb La caiguda de l’imperi romà d’Anthony Mann- fins a l’any 2000. Era un dels cinemes més moderns i més grans de la demarcació: tenia mil localitats a platea i gairebé mil més a les llotges. La inversió de Pons per recuperar-lo i transformar-lo en uns cinemes de quatre sales ha sigut molt important, i més tenint en compte que es tracta d’un local que només té en lloguer. El cost total és d’1,7 milions d’euros, 350.000 dels quals els ha subvencionat l’Ajuntament de Figueres, que en un futur vol lligar una opció de compra de l’edifici. Las Vegas també servirà com un escenari més per a l’oferta cultural de la capital de l’Alt Empordà, i podrà acollir concerts, congressos i conferències. Pons, de fet, ja s’ha posat en contacte amb els responsables de Temporada Alta per convertir el cinema en una extensió del festival d’arts escèniques. La reforma ha mantingut l’aire de cinema clàssic, amb escenari i cortinatges inclosos. També hi haurà una cafeteria i un restaurant.

És el tercer cinema que gestiona Ventura Pons a través de l’empresa Propostes Visuals SL. La primera aventura va ser la reobertura dels Cinemes Texas a Gràcia, al 2014, amb una proposta singular: ofereixen cinema de reestrena en català o en versió original subtitulada en català i a preus molt econòmics (3 o 4 euros). La fórmula ha resultat un èxit, de manera que la va repetir -si bé amb menys fortuna- als Cinemes Albatros de València ara fa poc més d’un any. Pel seu gran aforament, però, el model de negoci del cinema Las Vegas serà diferent. Es reservarà una de les sales petites (amb capacitats per a 146, 100 i 86 butaques) per aplicar el model del Texas, però tenint en compte que el cinema està situat al carrer Sant Pau, al centre de Figueres; la resta de sales es destinaran a un cinema més comercial -tot i el predomini de cinema europeu-, que alternarà la versió original subtitulada en català i la versió doblada en català i en castellà.