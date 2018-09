Willy Toledo anuncia que no es lliurarà a la justícia

L'actor Willy Toledo ha anunciat a través de Facebook que no es lliurarà a la justícia. Fa una setmana es va emetre una ordre de detenció contra ell per no haver acudit a declarar en dues ocasions en relació amb un presumpte delicte contra els sentiments religiosos, l’honor i la integritat moral.

L'actor assegura que no hi haurà "la més mínima resistència a la detenció": "No cal que enviïn la Legió, amb dos agents serà més que suficient; o, si no, enviïn la cabra: som animalistes i el tracte cap a ella serà més que exquisit", afegeix.

Toledo aprofita el missatge per denunciar "la deriva neofeixista que està prenent el Regne d''Españita'". "Demà pot ser (i serà) vostè", avisa.

La probable detenció de Willy Toledo ve arran de la denúncia de l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians (a la qual titlla d'"organització de troglodites ultradretans") davant la fiscalia perquè l'actor va dir a través de Facebook, el juliol del 2017: "Em cago en Déu i em sobra merda per cagar-me en el dogma de la santedat i virginitat de la Verge Maria. Aquest país és una vergonya insuportable. El fàstic em supera. Aneu a la merda. Visca el cony insubmís", va escriure Toledo. L'actor lamentava així que una jutge de Sevilla obrís judici oral a tres dones acusades d'un presumpte delicte contra els sentiments religiosos per dur a terme una processó amb una gran vagina, que van anomenar "la processó del cony insubmís". El 'post' de Facebook, segons l'organització cristiana, vexava els sentiments religiosos.