Woody Allen demana 60 milions d'euros a Amazon per incompliment de contracte

El director de cine nord-americà Woody Allen ha demandat Amazon Studios per 59,7 milions d'euros per incomplir el contracte per a la producció de les seves quatre pel·lícules, a causa d'una acusació de presumpte assetjament sexual de fa 25 anys, tal com avança la revista 'Variety'.

Amazon va enviar un comunicat al cineasta explicant que es desentenia de l'acord i que no distribuiria l'últim film, 'A rainy day in New York', que va acabar fa 6 mesos, ni cap altre. En l'auge del moviment #MeeToo del 2018, la filla adoptiva d'Allen, Dylan Farrow, va alçar la veu i va denunciar que el cineasta havia abusat d'ella quan era petita, un fet que la mare també va assenyalar durant el divorci el 1992.

La demanda recrimina que Amazon no hagi donat prou explicacions per rescindir el contracte, i al·lega que l'empresa ja coneixia les acusacions abans de signar el contracte i que li hauria demanat ajornar la distribució de la pel·lícula fins al 2019, una condició que Allen va acceptar. Els diners que reclama deriven dels pagaments mínims propis de la producció dels quatre projectes, així com la compensació per danys i els honoraris dels advocats. Amazon ja havia distribuït les últimes dues pel·lícules del cineasta: 'Wonder wheel' i 'Café society'.