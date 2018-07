“Soc agnòstic en els formats de lectura: el que vull són beneficis”

Una breu repassada a les dimensions de Penguin Random House evidencia que el seu CEO, Markus Dohle, és un dels executius del sector editorial més poderosos del món. Amb seu a Nova York, el grup compta amb 250 segells als països on l’anglès és la llengua dominant. En castellà és líder en molts països llatinoamericans, tot i que a Espanya encara té una facturació inferior a la de Planeta. La seu barcelonina de Penguin Random House no ha parat de créixer en els últims anys, i ha incorporat el catàleg d’Alfaguara i d’Ediciones B als de Lumen, Plaza & Janés, Grijalbo, Rosa dels Vents i Literatura Random House. “El grup publica 15.000 títols anuals, i actualment té els drets d’autors supervendes com Stephen King i John Grisham, però també de 70 premis Nobel de diferents disciplines -explicava el periodista i escriptor Sergio Vila-Sanjuán en l’acte inaugural del tercer Fòrum Edita-. Això vol dir que publiquen 41 títols al dia, i que quan hàgim acabat aquesta xerrada n’hauran sortit dos més”.

Dohle seia al seu costat amb un somriure perpetu inscrit al rostre, més propi d’un nord-americà accomplished que d’un alemany encaboriat. Nascut a Arnsberg el 1968, es va llicenciar en enginyeria industrial però porta 25 anys vinculat al sector editorial. “Vaig començar a Bertelsmann en el camp de la distribució, i més endavant vaig passar a l’edició -va dir quan va haver solucionat els problemes de microfonia, fet que el va obligar a treure’s l’americana en un ambient més aviat tòrrid i a protagonitzar uns segons força divertits-. Quan vaig arribar a Nova York, ja al capdavant de Penguin Random House, vaig passar a formar part del procés de producció”.

El millor moment del sector?

Fa un quart de segle que Dohle assisteix a la Fira de Frankfurt, i l’any passat hi va dir que la indústria editorial vivia el millor moment dels últims 50 anys. “No em sembla una visió gaire optimista -va assegurar ahir-. Entre altres raons, i tot i el parèntesi de la crisi de finals de la dècada passada, la facturació no ha parat de créixer des dels anys 90. Hem arribat a una coexistència saludable entre el llibre en paper i l’e-book, la literatura infantil i juvenil ha donat grans fenòmens internacionals i cada any que passa els lectors potencials creixen”.

Als Estats Units el 80% de les vendes són en paper i el 20% en llibre digital. “D’aquí una dècada no sé com seran aquests percentatges, però m’és igual -va dir-. Soc agnòstic en els formats de lectura: el que vull són beneficis. Cal seguir creixent en paper i en digital, i un format que als Estats Units funciona cada cop millor és el dels audiollibres”. Dohle va assegurar que “l’important no és com consumin les històries sinó quines històries consumim”. En un llenguatge empresarial articulat amb una eficaç desimboltura, Dohle va deixar anar un dels lemes del gegant editorial: “A Penguin Random House no comprem els nostres bestsellers, els creem”. Però tot seguit va remarcar que publicar llibres “no és un negoci global, sinó multilocal”: “Cal invertir en les cultures locals perquè la bona literatura s’escriu en moltes llengües”.

Quan Vila-Sanjuán li va demanar per Amazon, Dohle va fer una pausa teatral. “¿Hi ha cap advocat a la sala?”, va demanar amb ironia abans d’admetre que “Amazon ha aportat moltes innovacions i ha fet créixer el mercat del llibre a tot el món”. Tot i així, va defensar el paper de les llibreries: “Continuen sent el millor camí per descobrir els llibres. És evident que el comerç electrònic creixerà en els pròxims anys, però nosaltres apostem per la diversitat, per la venda online i la física”. Les llibreries seran un dels temes estrella d’aquest Fòrum Edita, que se celebra avui i demà a la seu del carrer Balmes de la Universitat Pompeu Fabra. També s’hi parlarà de biblioteques, d’editorials emergents, de les noves maneres de llegir i de la necessitat de protegir els drets d’autor en un context en el qual la pirateria no para de créixer.