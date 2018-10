Un artista gallec, detingut per pintar un colom de la pau vermell sobre la tomba de Franco

L'artista gallec Enrique Tenreiro ha estat detingut després de pintar un colom de la pau de color vermell i amb la paraula 'Llibertat' damunt de la tomba del dictador Francisco Franco, que presideix l'altar major de la basílica del Valle de los Caídos. Després de veure que pintava sobre la tomba, dos agents de seguretat privats se l'han endut i han avisat les autoritats. També se li ha acostat un dels monjos de la basílica per dir-li que no podia fer això en lloc sagrat. Tenreiro, filmat pel fotògraf Pedro Armetre – que ho ha difós per Twitter–, ha cridat que feia aquesta intervenció "per la llibertat i la reconciliació de tots els espanyols". "Perquè no hi hagi un bàndol vençut", ha cridat abans de ser expulsat de la basílica.

Hoy estuve grabando al artista Enrique Terneiro pintando una Paloma de La Paz en una acción protesta Sobre la Tumba de #Franco pic.twitter.com/y9fwgDOxnp — Pedro Armestre (@PedroArmestre) 31 de octubre de 2018

Els fets han tingut lloc durant la missa de les 11 h, quan l'artista s'ha posat de genolls sobre la tomba, ha retirat les flors i ha fet la pintada. Segons han explicat a Efe fonts presents a la litúrgia, ha estat retingut i ha rebut xiulades per part dels feligresos fins que ha arribat la Guàrdia Civil.

Per entrar a la basílica del Valle de los Caídos cal passar un control de seguretat i és necessari "vestir de forma decorosa". L'entrada val nou euros, però si es diu al control de l'entrada que es va a missa és gratuït. Els diumenges s'amunteguen desenes de cotxes a quarts d'onze, abans de la missa, per poder entrar-hi.

La tomba sol estar concorreguda al final de la missa, i més des que el govern de Pedro Sánchez va anunciar la intenció d'exhumar el cos del dictador, amb la polèmica posterior per si serà enterrat a la cripta de l'Almudena, la catedral de Madrid. La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, va assegurar que tenia el compromís del Vaticà que Franco no seria enterrat a l'Almudena, però la Santa Seu va assenyalar que no s'havia arribat a una decisió ferma en la reunió mantinguda a Roma.