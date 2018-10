"Mai no he sentit ningú cantant en viu com la Montserrat Caballé"

Han sigut moltes les institucions i personalitats del món de la cultura que al llarg d'aquest matí i migdia de dissabte han expressat el seu condol per la mort de la soprano Montserrat Caballé. "La mort de la Montserrat és una de les notícies més tristes que podia rebre –explicava el tenor Josep Carreras al 'Suplement' de Catalunya Ràdio aquest migdia–. La Montserrat era una dona molt vital i sensible. La Montserrat per a mi no ha sigut només una de les cantants més extraordinàries, sinó que a més em va ajudar molt en els meus inicis. Podies riure molt amb ella: com totes les dives tenia els seus moments una mica difícils, però era una dona entranyable i una artista única".

El patrimoni més gran de Catalunya en la lírica

Sobre el valor de la seva aportació al món de la música, ha estat taxatiu: "El patrimoni més gran de Catalunya en la lírica se n'ha anat. De totes les sopranos que he sentit cantar en viu, no he sentit mai cantar ningú com la Caballé. En disc, l'única que podia estar al mateix nivell o fer-li ombra era la Maria Callas". Carreras ha destacat "la qualitat i el color de la veu" de Montserrat Caballé, i també la seva "tècnica meravellosa", "dúctil i flexible": "Ha cantat des del 'bel canto' més pur, de Bellini, Donizetti i Glück, fins a obres wagnerianes". Un altre dels tenors més destacats de les últimes dècades, Plácido Domingo, ha admès que la "veu de Caballé era única, no se la podia comparar amb cap altra. Tenia una capacitat per a unir frases, una rere l'altra, que al final et feia pensar: 'Montserrat, quan respiraràs?'".

Teatres com La Fenice, el Teatro Real de Madrid, el Teatro de la Zarzuela i el Liceu, a la qual va estar molt vinculada, han expressat també el seu condol. "Ha sigut una de les sopranos més importants de la història i peça clau de la memòria del Liceu, on va actuar més de 200 vegades i on ha cantat gairebé tot el seu repertori, prop de 50 rols, alguns dels quals han passat a la història del Liceu i de l’òpera, com 'Norma', 'Salomé', 'Maria Stuarda' o 'La traviata', entre molts altres –es pot llegir al comunicat de premsa del Liceu–. Caballé no va faltar mai a la seva cita anual amb el públic del Liceu, amb qui sempre va mantenir una relació d’admiració i suport recíproca, fins i tot en els moments més difícils per a la institució".

El compromís amb la reconstrucció del Liceu

Josep Caminal, ex director general del Gran Teatre del Liceu, ha destacat a Catalunya Ràdio la seva relació personal amb Montserrat Caballé i el seu "compromís amb la reconstrucció del Liceu". "No ens ha de sorprendre, perquè el Liceu era la seva segona casa –ha afegit–. El mateix dia de l'incendi ella va estar des del primer moment al nostre costat i va ser fonamental per generar una munió de complicitats que va fer possible que el teatre tornés a ser una realitat". Caminal considera Caballé una de les persones "més estables i segures" abans de pujar a un escenari. També n'ha destacat "l'extraordinària tècnica vocal".

Salvador Alemany, president del Liceu, ha explicat que no hi haurà capella ardent al Saló dels Miralls per "desig exprés de la Montserrat", tot i que sí que hi haurà la possibilitat de signar en un llibre de condol. "Caldrà dedicar-li un homenatge, sens dubte –ha afegit–. El Liceu no hauria sigut la mateixa institució sense ella". Des del Liceu també ha parlat el seu apuntador, Jaume Tribó: " En el seu tracte amb els companys era molt bona persona amb les persones en qui creia, per exemple amb en Joan Pons. Ell cantava de corista, ella el va sentir un dia i li a dir al seu germà, que era representant, que tenia condicions –ha explicat al programa 'Via lliure' de RAC1–. El mateix va passar amb en Josep Carreras. Quan podia ajudar, ho volia fer i ho feia". Tribó ha recordat també la gran sintonia de Caballé amb el públic: "D es dels anys 50 no ha passat cap cantant pel Liceu que hagi tingut el carisma i l’estimació de la Montserrat. Quan ella cantava al Liceu, el públic sempre la idolatrava. Per algun motiu devia ser".

Un exemple a les acadèmies de cant

El director d'orquestra i compositor Antoni Ros-Marbà també n'ha parlat: "La Montserrat ha sigut una icona molt important al llarg del segle XX i el seu llegat seguirà per sempre". La soprano Ainhoa Arteta ha destacat el paper de Caballé "com a dona, mare i cantant" abans de recordar "que a l'estranger se la considera molt més que a Espanya" i que la seva "tècnica impressionant" és un exemple "a les acadèmies de cant, especialment pel que fa a respirar i administrar l'aire".

Brian May, guitarrista de Queen, no ha oblidat la col·laboració de Montserrat Caballé amb Freddie Mercury, amb qui va cantar 'Barcelona'. "Va ser una inspiració per a nosaltres però especialment per a en Freddie", ha dit a Twitter.

La classe política també reacciona

Entre les reaccions polítiques més matineres hi ha hagut la de Pedro Sánchez, president del govern espanyol, que l'ha definit com una "gran ambaixadora del nostre país, reconeguda internacionalment", i que ha afegit per Twitter: "La seva veu i la seva dolçor seguiran sempre amb nosaltres". Quim Torra, president de la Generalitat, també ha donat la seva opinió a primera hora: "És un dia molt trist per als amants de l'òpera i per a tots els catalans, un dia d'una pèrdua importantíssima", ha assegurat, d'una "dona de cultura" i d'una "catalana universal" que a través de l'òpera "ha exportat el nom de Catalunya al món".

La Casa del Rei ha recordat Caballé com "la gran senyora de l'òpera, llegenda de la cultura universal, la millor entre els millors i capaç de descobrir nous espais de creació amb els més grans". El missatge, que conclou sentint "molt la seva pèrdua", destaca a més que "la seva personalitat i inigualable veu ens acompanyaran sempre".