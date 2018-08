El govern espanyol aprovarà divendres el decret per blindar l'exhumació de Franco

Pedro Sánchez, al final, complirà la promesa feta abans de marxar de vacances. El consell de ministres té previst aprovar aquest divendres el decret llei per blindar l'exhumació de Francisco Franco de l'altar major de la basílica del Valle de los Caídos. Així ho ha confirmat el ministre de Cultura i Esport, José Guirao, en una entrevista a la Ser. Després de més de dos mesos d'estudis, l'executiu socialista ha arribat a la conclusió que la fórmula d'un decret llei molt breu i limitat és la mes adequada per retirar les restes mortals del dictador a través d'una reforma de la llei de Memòria Històrica de José Luis Rodríguez Zapatero, en un calaix durant les dues legislatures de Mariano Rajoy.

Caldrà així l'aval del Congrés -on Sánchez ja compta amb el sí de tots els partits menys el PP, Cs i els dos diputats de Fòrum Astúries i UPN- i ja no compta amb l'aval de la família, segons ha avançat aquest dimarts 'El País'. El govern espanyol recorda que la fórmula d'un decret llei és la millor perquè els particular no poden reclamar davant d'una llei, hauria de ser un grup del Congrés i la Moncloa no creu que el PP s'animi a arribar tant lluny.

Segons ha explicat Guirao, l'objectiu és que l'exhumació del dictador "es pugui aplicar com abans millor". La data de l'execució dependrà de la convalidació del decret llei al Congrés. Els plens formals no arranquen fins a mitjans de setembre, però podria mirar d'avançar-se la convocatòria per aprovar-se. Dilluns vinent hi ha reunió de la Diputació Permanent per justament estudiar l'agenda i les compareixences tornant de vacances.

L'exhumació de Franco és una de les mesures estrelles del mandat de Sánchez. El 18 de juny el govern socialista ja va garantir que compliria amb el mandat del Congrés, que el maig del 2017 va aprovar una proposició de llei per donar un nou impuls a la llei de la memòria històrica i retirar les despulles del dictador del mausoleu construït per presos republicans. Llavors el president espanyol va assegurar que ho faria abans de marxar de vacances, però a principis d'agost -en roda de premsa per fer balanç dels primers tres mesos a la Moncloa- va demanar paciència i esperar a després de l'estiu. " Si hem esperat 40 anys, podem esperar unes setmanes, uns dies", va dir. Segons fonts de la Moncloa, el principal problema amb què han topat són les amenaces de la família a presentar una querella per profanació, una mesura que, si l'exhumació no es fa amb garanties, podria dilatar la retirada de les restes.

El PP va abstenir-se al Congrés l'any passat

Amb el decret llei Sánchez busca blindar-se així de possibles demandes, tot i que ja compta amb l'aval de l'Església, que no ha oposat resistència. Sí que ho ha fet l'abat del Valle de los Caídos, tot i que les últimes setmanes ha posat sobre la taula que no s'hi oposarà si el rei Felip de Borbó avala la decisió del gabinet socialista. En la votació al Congrés del maig del 2017, el PP a última hora va decidir abstenir-se en lloc de votar en contra d'instar el govern espanyol -amb llavors Rajoy a la Moncloa- a exhumar el dictador. Ciutadans hi va votar a favor i ERC va abstenir-se perquè incloïa més mesures sobre la llei de memòria històrica, i els republicans sempre han volgut anar més enllà del que va aprovar l'executiu de Zapatero.