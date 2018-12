El Macba tanca files amb una ampliació del dispensari de Sert rebutjada per CatSalut

El conflicte d'interessos entre CatSalut i el Macba per la capella del carrer Montalegre continua: mentre aquest dimecres les diferents administracions del consorci del museu coneixien un avantprojecte d'ampliació del CAP Raval Nord al lloc actual, el dispensari antituberculós de Josep Lluís Sert, fonts de CatSalut afirmaven a l'ARA que es tractava d'un dels projectes que van rebutjar fa uns mesos. Si no s'arriba a una solució està previst que entri al ple municipal del febrer revocar la cessió de la capella del carrer Montalegre al Macba.

Segons fonts de CatSalut, les dificultats per ampliar el dispensari de Sert passen perquè s'ha de canviar el planejament de l'espai on es construiria l'ampliació del CAP, que actualment és zona verda, i la dificultat que suposa fer una obra on hi ha la carcassa d'una futura subestació transformadora. Canviar el usos de la capella del carrer Montalegre és un procediment més senzill.

L'ampliació del CAP Raval Nord és l'única de les opcions fetes públiques fins ara que faria possible que les dues institucions satisfessin les seves necessitats de nous espais. L'encaix d'un nou volum al costat del dispensari antituberculós sorgeix d'un encàrrec que el departament de Cultura va fer a un arquitecte proposat per l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo Pardo Díaz. El nou edifici, de tres plantes i connectat amb el de Sert subterràniament, inclou, segons fonts del museu, els requisits que va posar CatSalut per construir un nou CAP. Tot i així, el representat de l'Ajuntament de Barcelona durant la trobada amb els mitjans, Dani Granados, ha recordat que no s'han de deixar de buscar noves alternatives i també el compromís del consistori amb ampliació del museu.

Els representants de les diferents administracions representades al consorci del Macba –Ajuntament de Barcelona, representat pel comissionat de Cultura, Joan Subirats, i la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin; Generalitat, representada per la directora general de Patrimoni, Elsa Ibar, i el ministeri de Cultura, representat pel subsecretari de Cultura, Javier García Fernández– han conegut l'avantprojecte aquest matí durant una reunió extraordinària del consell general del museu convocada per la Fundació Macba. Com diu el director del museu, Ferran Barenblit, el projecte d'ampliació, que conserva la capella, és "concret i precís" i "indispensable per al museu". "No és un caprici", subratlla.

L'ampliació del Macba a la capella del carrer Montalegre es remunta al 2013, durant el mandat de Bartomeu Marí, i va ser ratificada per totes les parts en un pla estratègic aprovat l'octubre de l'any passat. Del pla que va presentar Bartomeu Marí se'n van executar les reformes de l'accés i la botiga, i al gener començaran les obres d'una nova cafeteria.