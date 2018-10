Els actors negres denuncien que 'Àngels a Amèrica' invisibilitza el col·lectiu

260x366 Quim Àvila interpreta Belize (al centre de la imatge, frontal) / FELIPE MENA Quim Àvila interpreta Belize (al centre de la imatge, frontal) / FELIPE MENA

El col·lectiu d'actors i actrius negres de Barcelona ha denunciat que a l'obra 'Àngels a Amèrica', de Tony Kushner, que es pot veure al Teatre Lliure, el personatge que ha de ser negre (Belize) l'interpreti un actor blanc (Quim Àvila). A través d'un vídeo (llegit per una quinzena d'actors i actrius negres) afirmen que "això implica blanquejar un personatge i privar de referents la nova generació de nens i nenes negres", a més d'una oportunitat perduda per donar un paper a un actor negre, que tenen pocs rols marcats per la seva raça a les ficcions. "Això provoca que les actrius i actors que pertanyen a les anomenades 'minories' que treballem en aquest sector que ja és precari estiguem doblement precaritzats", assenyalen. "Les actrius i actors racialitzats de Barcelona ens sentim una mica més invisibilitzats que ahir", afirmen.

El text de Kushner indica que el personatge de Belize és un infermer titulat, ex 'drag-queen', gai i negre. És clau que sigui negre perquè a l'obra és qui protagonitza el discurs crític amb el racisme. En el comunicat, els intèrprets afirmen que la raça "és part important del seu conflicte: ser negre i infermer que cuida pacients amb sida quan ningú ho volia fer". El director d''Àngels a Amèrica', David Selvas, ha optat per fer explícita aquesta incoherència amb unes grans projeccions on assenyala que l'actor no és negre perquè a la Kompanyia Jove (que és qui forma la major part del repartiment, excepte tres actors més veterans) no n'hi havia cap. "Treballarem perquè no torni a passar", diu un vídeo dins l'obra.



El col·lectiu d'actors i actrius negres explica que és l'actor Quim Àvila qui es va posar en contacte amb "actrius afrodescendents" perquè "no acabava d'estar còmode amb aquesta proposta". Asseguren que hi va haver una mediació amb el teatre perquè defensaven que s'havia de contractar un actor negre i, si calia, fer un càsting. "Aquesta mediació va durar uns mesos sense ni tan sols plantejar el que per a nosaltres és lògic, que és que aquest lloc pertany a un actor negre". Fins i tot diuen que es va celebrar una reunió d'última hora amb David Selvas i la directora en funcions, Aurora Rosales, que els van respondre que "el problema és de la selecció de participants en la Kompanyia per no tenir cap actor racialitzat (companyia que es va formar sota la direcció del ja dimitit Lluís Pasqual) i que aquesta és una obra on els límits es difuminen i permet que el personatge de Belize el faci un actor blanc".

Selvas ja havia lamentat, en un debat que va organitzar l'ARA fa setmanes, que no hagués pogut comptar amb un actor negre. "Quan vam fer les proves de la Kompanyia Jove del Lliure hi havia un parell de noies negres i hi va haver el debat de si les agafàvem. Si hi havia paritat pensàvem que necessitàvem una representació de la societat, i se'ns va dir que no. Ara és un problema perquè no tenim un actor negre. És un problema greu quan la societat va més ràpida que el teatre i no pot ser", deia, explicant que ell mateix té una filla negra.

El col·lectiu, però, més que buscar l'origen està preocupat pel resultat: "El que estem senyalant aquí és una falta de responsabilitat ètica".