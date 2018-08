Els déus també dubten

"Vull seguretat i la vull a qualsevol cost", cantava Otis Redding en un dels seus 'hits'. No és el que va versionar Aretha Franklin. El que ella va demanar, parafrasejant el considerat rei del soul i convertint-se en emblema de la lluita pels drets civils, va ser 'respecte', però ho podria haver fet perfectament.

Ella, la reina, era una persona terriblement insegura, però va ser aquesta inseguretat el que la va empènyer cap al lloc més alt. I per fer-ho va aprofitar la part positiva que té qualsevol situació, per més adversa que pugui semblar. Va tenir gelosia d’artistes molt inferiors, però ho va aprofitar com a incentiu per superar-se i, en lloc de quedar bloquejada pels dubtes, va optar per intentar tenir-ho tot sota control.

Quan va canviar de Columbia a Atlantic va ser perquè els productors i executius de Columbia s'entestaven a dirigir la seva carrera pel camí del jazz, en el qual no se sentia gaire còmode. El fet de centrar-se en l’estil que més dominava i dotar-lo d’una expressivitat que no havia tingut fins a aquell moment va fer que es convertís en una de les més grans de tots el temps, si no la més gran, i encara que les seves pors la convertien en una persona sovint malcarada i acusada d’un divisme extrem, quan començava a cantar tot això s’oblidava.

Aretha Franklin vivia el que explicava en primera persona i tant el seu registre com la seva potència i el seu color de veu eren inconfusibles: saps que és ella al cap de pocs segons de sentir-la, i això és el que diferencia una bona cantant d’una gran cantant: el seu so, la seva personalitat. Per això pot sobtar que se sentís amenaçada per altres que ni molt menys estaven a la seva alçada. Però la por no és lògica i regna en un món tan volàtil com el de l’espectacle, on no saps si algú es recordarà de tu l’any que ve.