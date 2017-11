Un jutjat acusa d'injúries l'actor Toni Albà per uns comentaris a Twitter

El jutjat d'instrucció número 5 de Vilanova i la Geltrú ha citat a declarar l'actor Toni Albà el 30 de gener per un presumpte delicte d'injúries. El tribunal acusa l'humorista per uns comentaris que va publicar a la xarxa social Twitter. Segons ha informat aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la causa està oberta per uns missatges que Albà va fer a l'octubre, en concret els dies 3, 9, 16, 19 i 20. En un dels comentaris, Albà es refereix a la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, que fins fa pocs dies instruïa la causa contra el Govern.

"Le gusta tanto la mierda a Carmen, que Carmen lame la mierda a gusto. Y le dice su madre: lámela...lame la mierda y te quedarás a gusto!" — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) 16 d’octubre de 2017

De fet, el tribunal de Vilanova i la Geltrú ha ofert a Lamela la possibilitat que es personi en el cas contra Albà. La Policia Nacional va presentar al jutjat un atestat en el qual recollia els missatges de l'actor que ara el tribunal investiga. Aquest dimarts Albà va recollir la citació per al 30 de gener i llavors va valorar: "Poca feina deuen tenir que es dediquin a perseguir pallassos".