El TNT aposta per la innovació creativa amb una quinzena d'espectacles

Nova embranzida del Festival Terrassa Noves Tendències TNT que tira endavant la seva programació malgrat les restriccions per la pandèmia, gràcies al suport de l'Ajuntament de Terrassa, que "creu fermament en la cultura", tal com ha insistit aquest dilluns durant la presentació l'alcalde Jordi Ballart. "Creiem que era important que es pogués celebrar el festival", ha dit Ballart, que treballa per convertir Terrassa "en un centre creatiu de caràcter propi".

Àngels Ponsa, directora general de Creació Acció Territorial i Biblioteques –i ara consellera de Cultura–, ha agraït la "valentia" de mantenir el festival des de l'Ajuntament de Terrassa i els organitzadors. "La cultura és segura i des de la represa fins ara no hi ha hagut cap rebrot en els esdeveniments culturals que s'han fet", ha destacat.

651x366 Àngels Ponsa, la nova consellera de Cultura, durant la presentació del TNT / ARA Àngels Ponsa, la nova consellera de Cultura, durant la presentació del TNT / ARA

La 13a edició presenta una quinzena d'espectacles del 9 a l'11 d'octubre en deu espais i un nou programa de residències. El TNT obre així una nova etapa –i una nova imatge– amb Marion Betriu al capdavant, que s'ha inspirat en el lema "Trans Formació Trans Cultura". "Ens agrada la idea de construcció i reconstrucció i també fer ús del prefix trans, que significa més enllà, a través de o a l'altre costat i que reflecteix també el moment en què ens trobem", ha assegurat Betriu. La directora ha recordat que l'objectiu del festival és "donar suport als artistes emergents i que no estan situats als circuits establerts perquè després hi puguin fer el salt". Així mateix, vol desenvolupar l'arrelament del festival amb el territori, fomentar la interdisciplinarietat i mantenir "viva" l'activitat durant tot l'any.

651x366 Marion Betriu, la nova directora del TNT / ARA Marion Betriu, la nova directora del TNT / ARA

El festival es va dissenyar abans de la pandèmia però el cartell s'ha hagut d'adaptar tant pel que fa als formats com les propostes, perquè enguany no n'hi ha d'internacionals, tot i que alguns artistes que hi participen viuen a l'estranger. Molts dels espectacles, d'altra banda, es podran seguir via streaming. Entre els artistes programats hi ha noms com Xavier Bobés, nyamnyam, José y sus Hermanas, Juana Dolores, Núria Guiu, Quim Bigas, Azkona & Toloza i Edurne Rubio.

En l'apartat de peces comunitàries de participació ciutadana s 'hi podran veure les estrenes Vincdesdevenir, de Quim Bigas , que neix fruit d'una sèrie de trobades amb adolescents del col·lectiu LGBTQI+ de Terrassa; El sol va per dins , un projecte audiovisual del col·lectiu nyamnyam , que pren com a punt de partida el temps que van compartir amb nenes i nens participants del casal d’estiu del districte 2 de Terrassa. "El resultat és un document audiovisual", ha explicat la directora. També hi ha Los figurantes, de Ça Marche , una instal·lació immersiva que parteix d’un treball previ amb nens i nenes de Terrassa sobre l'oralitat i els contes.

Entre les propostes per a pocs espectadors hi ha l'estrena de la peça itinerant Brilliant Corners, d’Orquestina de Pigmeos, una pel·lícula imaginada en temps real amb la complicitat dels espectadors. Entre les peces de mitjà format destaca Massa diva per a un moviment assembleari, de la poeta Juana Dolores, que contempla el paisatge perifèric de Barcelona en una reivindicació dels suburbis com a territori artístic. També formen part d'aquest grup T eatro Amazonas d'Azkona & Toloza, que mostra les noves formes de colonialisme actual, i It don't worry me d'ATRESBANDES, que reflexiona sobre les relacions entre l’art i la correcció política des de la ironia.

540x306 ATRESBANDES, 'It don't worry me' ATRESBANDES, 'It don't worry me'

Programa de residències

Sobre el nou programa de residències, Marion Betriu considera que "generaran activitat amb la gent de Terrassa". N'hi ha nou de repartides en "creació" –Amalia Fernández, Aurora Bauzá & Pere Jou, Bárbara Bañuelos, Las Huecas, Urati, Vértebro– i "tècniques" –Ça Marche, Maria Jerez & Edurne Rubio, Sara Serrano & David Climent & Alessia Schoor & Adriano Galante–. Els artistes han estat seleccionats per un comitè d'experts nacionals i internacionals per crear una xarxa mundial amb festivals afins. "Volen establir lligams i fer coproduccions i treballar en xarxa amb festivals com Materiales Diversos (Portugal) i Le Phénix (França), i ho volem anar eixamplant", diu la directora. A banda, s'organitzarà una jornada per a professionals i un espectacle familiar. El pressupost és de 350.000 euros, 145.000 dels quals estan destinats a la despesa artística.

Segons la directora, actualment és un bon moment per a la creació teatral emergent: "Els moments de crisi i canvi són els més creatius perquè hi ha una reacció al que està passant". Per aquest mateix motiu creu que cal ajudar els joves artistes. En la seva carta als Reis a la nova consellera hi posa: "Que cregui en la cultura, que la posicioni al lloc que es mereix, que la defensi com a eina de transformació social i com a bé de primera necessitat, que augmenti els pressupostos sempre raquítics de cultura i, finalment, que escolti el sector".