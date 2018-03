Un festival dedicat a Pallassos Sense Fronteres

El 26 de febrer del 1993 un grup de pallassos catalans van actuar davant dels nens del camp de refugiats de Veli Joze, a la frontera entre Croàcia i Eslovènia. Aleshores encara no ho sabien, però aquell era el primer espectacle de Pallassos Sense Fronteres. Després d’aquella expedició n’han vingut 450 més, que han convertit Pallassos Sense Fronteres en una ONG que ha encomanat somriures a més de dos milions de persones que viuen en zones de conflicte o d’exclusió. Enguany l’organització ha arribat al 25è aniversari i, per celebrar-ho, el Circ Cric els dedicarà el seu festival.

“Reivindiquem el sensefronterisme, que no vol dir deixar enrere les nostres arrels, sinó preocupar-se per com viu la resta del món”, afirma un dels fundadors del festival, Tortell Poltrona. Com en les edicions anteriors, el 9è Festival Circ Cric tindrà lloc a Sant Esteve de Palautordera i al Parc Natural del Montseny des de diumenge i fins a l’1 de juliol. “Hi haurà 21 funcions de circ en plena natura. Hem comprovat que actuar en aquest entorn reforça la fluïdesa de rebuda dels espectacles i el pòsit que deixen després”, subratlla Poltrona.

El festival arrencarà amb l’estrena de Garranyecs, la tercera entrega de la trilogia del Circ Cric i el mateix Poltrona, centrada a explorar el binomi entre art i natura. A banda d’aquest muntatge, Poltrona portarà al Montseny dues estrenes més: Allegro vivace, un collage escènic inspirat en els grans pallassos de començaments i mitjans del segle XX, i Today is not my day, en què compartirà escenari amb el pallasso nord-americà Jango Edwards. “Expliquem la relació entre dos pallassos madurs que a l’escenari s’avenen, però rere els camerinos es tiren els plats pel cap”, avança Poltrona. A més, Marcel Gros passarà pel festival amb Universari, una proposta per celebrar una efemèride “cosmo-còmica”, i els artistes més competitius podran participar al tradicional Matx de pallassos, un joc d’improvisació amb el públic de còmplice.

A Sant Esteve de Palautordera també es podrà veure la companyia Baró d’Evel, que presentarà un Cabaret amb artistes convidats i que culminarà amb un concert dels italians La Serata. Entre les propostes musicals d’enguany hi ha actuacions de Sílvia Pérez Cruz, Albert Pla i el grup Xiula, que formarà part de la fira d’espectacles i activitats prevista per al 15 d’abril.

El Festival Internacional de Pallasses, inclòs dins del Festival Circ Cric, arriba enguany a la seva cinquena edició amb la voluntat de convertir-se en “un punt de trobada per visibilitzar i potenciar l’empoderament de la dona pallassa”, explica la cofundadora del Festival Circ Cric, Montserrat Trias. Hi actuaran artistes com ara The Brunette Bros, Marta Carbayo i Mireia Miracle. L’argentina Lila Monti posarà, segons Trias, “la cirereta del festival” amb l’espectacle Povnia, que està ambientat en un país imaginari on es parla una llengua inventada.