El govern espanyol es nega a traslladar la Dama d'Elx a Alacant

El govern espanyol ha descartat la cessió temporal o permanent de la Dama d'Elx a la ciutat per "raons històriques". També ha recordat que el bust, que es troba a Madrid, compta amb la "màxima protecció jurídica" ja que es troba sota el règim de béns d'interès cultural. D'aquesta manera el govern espanyol respon a la petició del senador de Compromís Carles Mulet, que afirmava que el retorn del bust a Elx s'emmarcaria en una "necessària descentralització" dels béns culturals de l'Estat. A més, el canvi d'ubicació de la peça hauria permès la creació d'un museu d'art ibèric amb seu a la ciutat alacantina.

Mulet ha comparat la situació amb la dels béns de Sixena a Catalunya i ha lamentat un "tractament desigual" per part del govern espanyol. "Sense entrar a fons en l'assumpte, la mateixa doctrina que s'aplica per justificar el retorn d'obres d'art des de Catalunya a l'Aragó també és aplicable a l'art d'origen valencià que es troba a la comunitat de Madrid. En tots dos casos són obres venudes a tercers", ha lamentat el senador.

En la resposta a Mulet, l'executiu espanyol recorda que la Dama d'Elx és un bé del Patrimoni Històric Espanyol assignat a la col·lecció estable d'un museu de titularitat estatal, el Museu Arqueològic Nacional. "Com a museu de l'Estat compleix el paper de representació dels pobles i cultures que han traçat la història d'Espanya al llarg del temps i es configura com a element d'identitat del conjunt de l'arqueologia espanyola, tant en el marc nacional com en l'internacional. És en aquest àmbit on la Dama d'Elx pren sentit com a referent de la cultura ibèrica", ha apuntat.

També ha reiterat que l'escultura forma part "d'un patrimoni històric comú que la dota de projecció per sobre de la seva ubicació geogràfica o del seu àmbit local". A més, ha recordat que més d'1,8 milions de visitants han pogut contemplar la Dama d'Elx des de la reobertura del Museu Arqueològic Nacional.