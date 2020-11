El Loop es trasllada d'un hotel al Museu d'Història de Catalunya

Els organitzadors del Loop, un dels festivals de videoart de referència a Europa, no es resignen a ser només una cita virtual per les restriccions del covid: en paral·lel a l'edició online del festival (del 17 al 26 de novembre), com que no es poden instal·lar a les habitacions d'un hotel, com fan cada any al centre de Barcelona, organitzaran una edició presencial al lloc on habitualment es poden veure les seves obres: les sales d'un museu. El Museu d'Història de Catalunya acollirà del 17 al 19 de novembre una selecció de les peces seleccionades.

Entre les prop de 30 galeries nacionals i internacional que hi participen hi ha Senda, amb un vídeo d'Antoni Miralda amb imatges dels trens coberts de grafitis que veu passar per la finestra del seu estudi, una manera festiva de combatre la solitud provocada per la pandèmia. En aquesta ocasió els aliments, que són una constant en l'obra de Miralda, apareixen en un vídeo de Gerard Ortín ( galeria Àngels Barcelona), rodat en una fàbrica de menjar de plàstic usat per la indústria publicitària i cinematogràfica. També es podrà veure el vídeo d'Eugenio Ampudia del Concert per al Biocè al Liceu (Max Estrella), i un altre de Tezi Gabunia amb els magatzems del Louvre inundat, perquè el públic reflexioni sobre els estralls del canvi climàtic (Galerie Kornfeld).

Epicentre Santa Mònica

Malgrat tot, també resisteix la festa del videoart arreu de Barcelona en què es converteix cada edició del festival Loop. Com diu el galerista i cofundador del Loop, Emilio Álvarez, aquesta edició mostra "la vitalitat del panorama artístic". "Molts dels treballs d'aquesta edició comparteixen una preocupació per la realitat que ens envolta i la seva fragilitat", explica. Un dels esdeveniments més destacats del festival és l'exposició de l' Arts Santa Mònica Ara mateix: tot està per fer i tot és possible, comissionada per Chus Martínez i Rosa Lleó, amb una quinzena d'artistes, com Javier Peñafiel, Fito Conesa, Núria Güell, Irene Solà, Tere Recarens, Anna Malagarida, Mercedes Azpilicueta, Blanca Casas Brullet, Patricia Dauder i Adrian Schindler, Bernat Daviu i Regina Giménez. "L'exposició és una reivindicació de l'acostament, de tenir una conversa constant amb els artistes i establir vincles entre ells mateixos i amb els espectadors", explica Chus Martínez. També crida l'atenció el muntatge, de l'arquitecta Olga Subirós, perquè transforma l'espai del Santa Mònica i fa que hi entri llum natural.

Com diu la directora artística del Festival Loop, Carolina Ciuti, aquesta edició se celebra enmig d'una crisi que entén com "una fissura" per on s'escola una reflexió que posa en qüestió, per exemple, la supremacia de l'home. Ella mateixa és la comissària, juntament amb Marina Vinyes Albes, d'una altra exposició a la Filmoteca de Catalunya, I si veure era el foc, on els artistes Valentina Alvarado Matos i Carlos Vásquez Méndez experimenten amb el potencial d'unes càmeres analògiques que per a molts poden semblar obsoletes.

També se sumen al festival una quarantena de galeries i espais culturals públics i privats, com la Urban Gallery, que acull una exposició col·lectiva sobre la importància del so en les obres; la galeria Rocío Santa Cruz, amb un documental sobre el rodatge de l'últim film d'Isabel Coixet, Nieva en Benidorm, i el Kbr de la Fundació Mapfre, que mostrarà la videoinstal·lació d'Eamoon Doyle Made in Dublin. Com a homenatge a la col·leccionista de videoart Sisita Soldevila el Museu Can Framis de la Fundació Vila Casas exposarà el treball de la seva col·lecció La llibertat guiant el poble de Cristina Lucas.