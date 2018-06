50 músics homenatgen la Rambla amb una cançó pel primer aniversari dels atemptats

Quan falten sis setmanes per commemorar un any dels atemptats de l'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, s'ha presentat la cançó 'La Rambla', un homenatge de 50 músics al passeig barceloní. Músics per la Rambla, tal com s'han batejat, han afirmat: "Necessitàvem transformar el dolor causat pels atemptats en una cançó que inspirés bones vibracions i que transmetés l’essència veritable de la Rambla de Barcelona: tolerància, mestissatge, convivència i respecte".

'La Rambla' –adaptació d’una cançó original de Dani Galiot del 2003– és una rumba fusionada amb elements de jazz, rap, candombe i amb detalls aràbics. La peça és interpretada en català, castellà, anglès, àrab, italià, portuguès i kombe. Hi actuen Pemi Fortuny, The Sey Sisters, Jofre Bardagí, Izah, Sara Pi, Elena Gadel, Dani Galiot, Dani Flaco, Litus, Joan Tena, Dolo Beltrán, Manu Guix i un cor infantil, entre altres artistes. Tots hi han col·laborat desinteressadament. Qualsevol benefici econòmic que es derivi de l’explotació de la cançó anirà destinat a l’associació Casal dels Infants, ubicada al Raval.