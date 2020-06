El Suprem confirma la condemna de nou mesos de presó al raper Pablo Hasél per enaltiment del terrorisme

El Tribunal Suprem ha confirmat aquest dilluns la condemna de nou mesos i un dia de presó al raper Pablo Hasél (Pablo Rivadulla) per enaltiment del terrorisme i reincidència. El tribunal referma així la sentència que l'Audiència Nacional havia imposat a Hasél el setembre del 2018, i a la qual el raper havia recorregut. El Suprem també l'ha sentenciat a pagar una multa de 10.800 euros per injúries i calúmnies contra la Corona i per utilitzar la imatge del rei. A més, li imposa una multa de 13.500 euros per injúries i calúmnies contra les institucions de l'estat espanyol i una altra multa de 5.040 euros per enaltiment del terrorisme. Hasél també haurà de pagar els costos judicials del procés.

El raper va ser condemnat el març del 2018 a dos anys i un dia de presó per l'Audiència Nacional, que considerava delictiu el contingut de 64 tuits i el vídeo de la cançó Juan Carlos el Bobón que Hasél havia penjat a YouTube. Uns mesos més tard, la sala d'apel·lacions de l'Audiència Nacional va rebaixar la sentència a nou mesos i un dia, al·ludint que als tuits analitzats el raper lloava ETA i els Grapo i que aquestes organitzacions ja no eren actives. El músic va recórrer al Suprem aquella condemna, que ara el tribunal ha ratificat.

"L'autor ha estat condemnat per incloure al seu perfil de les xarxes socials comentaris amb vídeos que incitaven a la violència", argumenta el Suprem, que subratlla que en aquell moment Hasél tenia més de 54.000 seguidors i, segons el tribunal, "s'han trobat 1.915 tuits amb les paraules Grapo, monarquia, rei, ETA, terrorisme, Bilbo, bomba, borbó, policia i guàrdia civil". Els jutges rebutgen l'argument de la defensa de la llibertat d'expressió. "Es tracta d'una cosa tan senzilla com perseguir l'exaltació dels mètodes terroristes, radicalment il·legítims des de qualsevol perspectiva constitucional", diuen. També insisteixen en "la reincidència dels actes duts a terme per l'acusat en el passat" i que "tenen un indubtable caràcter de lloar les organitzacions terroristes".

"Greus atacs a la família reial"

Sobre els missatges de Hasél que fan referència al rei, el Suprem considera que "excedeixen el dret a la llibertat d'expressió o opinió" i "traspassen la línia que separa les expressions que poden ferir o importunar". El tribunal defensa que el raper "supera amb escreix la barrera del límit de la crítica" i que és autor "de clars i greus atacs a l'honor de la família reial". A més, segons els jutges, les expressions de Hasél "són un atac personal i directe a la Casa del Rei i als seus membres de forma despietada, i no una mera discrepància amb la monarquia com una institució de l'Estat".

Pel que fa a la condemna per injúries a les forces policials de l'Estat, el Suprem reitera que Hasél va cometre injúries i calúmnies cap als cossos de seguretat. "Hi ha actes concrets de suport explícit a la violència i que s'utilitzi contra ells", assenyala el tribunal, que considera que els tuits "apareixen com un mitjà idoni per suscitar reaccions violentes, minvar la confiança de les institucions democràtiques, alimentar el sentiment de menyspreu i odi contra les institucions i menystenir la dignitat de les persones".

Suport de tres dels cinc magistrats del Suprem

La sentència s'ha dictat només amb el suport de tres dels cinc magistrats del Tribunal Suprem. Els altres dos consideren que cap dels missatges analitzats evidencien "amb la claredat i intensitat exigibles el caràcter laudatori respecte a les accions violentes protagonitzades per aquells que cita [ETA i els Grapo], i menys una invitació que es reprodueixin". Els vots particulars argumenten que els tuits "posen en relleu una certa sintonia ideològica" amb les organitzacions a les quals fa referència però defensen que cap dels missatges jutjats "assoleixen, des del punt de vista objectiu, el rang de tipicitat que correspon als delictes" pels quals s'ha condemnat Hasél.