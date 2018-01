El taller de Joan Miró a 'La Masia' obrirà les portes el 20 d'abril

L'estudi de Joan Miró al mas familiar a Mont-roig del Camp, el protagonista d'una obra clau de l'artista, 'La Masia'; ja té data d'obertura: el 20 d'abril. La museïtzació d'aquest espai forma part de la primera fase de la rehabilitació del mas, durant la qual també s'ha recuperat un antic magatzem que es farà servir de punt d'acollida dels visitants, botiga i sala de projeccions.

L'obertura de l'estudi coincidirà amb el 125è aniversari del naixement de l'artista. Joan Miró es va construir el taller l'any 1935 i el públic podrà veure dos grafits que l'artista va fer en un dels murs.

El projecte de museïtzació del Mas Miró es remunta a l'any 2010 i està previst que inclogui tot l'edifici, tot i que encara no s'ha definit quines estances privades s'obriran al públic. L'impulsor de la museïtzació del mas, la Fundació Mas Miró, no descarta exposar-hi obra original de l'artista. A més, la finca disposa de deu hectàrees d'horta ecològica. Més endavant, s'hi volen plantar conreus autòctons com ametllers i garrofers, per recuperar el paisatge que va inspirar l'obra de l'artista.

540x306 El govern espanyol subvenciona amb 200.000 euros la masia Mas Miró per la seva museïtzació El govern espanyol subvenciona amb 200.000 euros la masia Mas Miró per la seva museïtzació

Finançament privat i públic

El pressupost d'aquesta primera fase d'intervenció està a l'entorn de 400.000 euros. A causa de la costosa feina de rehabilitació, la Fundació Mas Miró i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp engegaran una campanya per aconseguir finançament privat per continuar amb la rehabilitació de l'edifici. L'alcalde de Mont-roig, Fran Morancho, ha expressat aquest dilluns el seu desig que la Generalitat s'incorpori a la junta del patronat i hi tingui "una presència estable i un compromís en el temps". Està previst que les negociacions amb la Generalitat es reprenguin tan aviat com es formi govern.

Fins ara, les principals aportacions econòmiques al projecte han sigut privades: la família Miró va aportar 750.000 i les institucions que formen part del patronat de la Fundació Mas Miró van aportar les següents quantitats: la Secretaria d'Estat de Turisme, 200.000 euros; la Generalitat, 150.000 euros, i la Diputació de Tarragona, 30.000 euros anuals.