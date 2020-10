El coronavirus impulsa les vendes d'ordinadors

L'esclat de la crisi del coronavirus va alterar les rutines de treballadors i estudiants, i molts van deixar d'acudir al seu lloc de treball o centre d'estudis i van continuar aquesta activitat des de casa. Aquesta situació va suposar un impuls molt significatiu per a les vendes d'ordinadors a nivell mundial, que havien quedat més aviat estancades en els últims anys, segons reflecteixen les dades de la consultora IDC corresponents al segon trimestre del 2020.

Com és habitual després de Nadal, en el primer trimestre del 2020 les vendes havien baixat respecte a l'últim trimestre del 2019. Aquest any, però, han baixat amb més intensitat, coincidint amb l'aturada de l'activitat en gran part del planeta en les últimes setmanes d'aquest primer trimestre, al mes de març. En canvi, en el segon trimestre s'ha batut un rècord, amb més de 72 milions d'unitats venudes, més que en cap altre trimestre com a mínim durant els últims dos anys.

El rècord trimestral està condicionat per l'efecte estacional i també pel possible desplaçament de vendes del març cap al segon trimestre, però la xifra acumulada de l'últim any mòbil, que anul·la aquests condicionants, també bat el rècord dels dos anys anteriors. En la xifra acumulada fins al segon trimestre del 2020, s'han venut més de 267 milions d'unitats, per sobre del pic de 265 milions del quart trimestre del 2019.

Al rànquing de marques, després d'un any sencer amb la xinesa Lenovo en primera posició, la nord-americana HP s'ha tornat a situar com la marca més venuda. Dell s'ha mantingut tercera, i en el frec a frec entre Apple i Acer, molt ajustat, també hi ha hagut intercanvi de posicions. Apple, que havia baixat del quart al cinquè lloc en el primer trimestre, s'ha tornat a situar per davant d'Acer en el segon trimestre.