La progressiva reducció de l’efectiui la irrupció de nous mètodes de pagament fa que la frontera entre diners i actius financers sigui cada cop més difusa a ulls dels ciutadans, però els experts encara tenen clar què són diners i què no ho són.

Segons els economistes, el diner es caracteritza, primer, per servir com a mitjà de pagament, però també com a mesura i reserva de valor. És a dir, el valor d’un bé es mesura en diners -expressem quant val en una moneda- i els diners es poden guardar, ja sigui en un compte bancari o en un feix de bitllets a casa.

Això fa que diversos productes financers que alguns inversors consideren diners en realitat no ho siguin i hagin de qualificar-se de simples actius, de vegades especulatius. Un cas és el bitcoin. “Encara no he vist cap preu expressat en bitcoins”, explica Xavier Freixas, professor d’economia de la UPF i consultor del BCE i del Banc Mundial, en relació a les criptomonedes. A més, que el diner sigui una reserva de valor “vol dir que és líquid i guardable” i que els usuaris tenen confiança plena en el sistema. “Les criptomonedes donen una confiança limitada”, diu Freixas, no només perquè les creen els seus usuaris, sinó també perquè, fins ara, el seu valor ha fluctuat molt, la qual cosa les inutiliza com a mesura i reserva de valor, ja que no és possible predir quant valdran en un futur.

La substitució de bitllets i monedes per altres formes de diner té avantatges més enllà de la comoditat de no haver de passar pel caixer automàtic o de no dur les butxaques plenes de xavalla. “Les activitats il·legals són més difícils sense cash ”, assegura Freixas, ja que les transferències i els pagaments amb mitjans electrònics deixen un rastre que no deixa el diner purament líquid. En aquest sentit, però, la irrupció de les criptomonedes, que permeten transaccions sense control governamental, suposa una alternativa de pagament per a activitats fora de la legalitat. “Darrere del bitcoin no queda gaire clar què hi ha”, diu Freixas, mentre que en el cas del diner tradicional sempre hi ha el poder d’un estat -o, en el cas de l’euro, un conjunt d’estats- personalitzat en un banc central que en controla l’emissió i també el preu, tant en relació amb altres divises estrangeres -els tipus de canvi- com en relació amb els béns i els serveis de l’economia, és a dir, la inflació.

Monedes privades

Però que cada cop portem menys cash a la cartera no vol dir que la majoria d’alternatives no siguin diners. “Els dipòsits són part de la massa monetària”, diu Freixas. També els diners electrònics o els nous mitjans de pagament online, com Paypal, es mantenen dintre del sistema monetari tradicional, ja que darrere de les transaccions sempre hi acaba havent un compte bancari i els preus s’expressen en una moneda tradicional, com l’euro.

Què passaria, però, si una entitat fiable que no fos un estat decidís emetre la seva pròpia moneda? “Llavors podria competir amb les monedes tradicionals”, diu Freixas. Així doncs, grans multinacionals -com Amazon- podrien arribar a crear les seves pròpies unitats de diner que competissin amb l’euro, el dòlar i la resta de divises. “Els diners són una bombolla pura”, diu Freixas, i això vol dir que tenen un valor concret perquè tothom ho decideix així, no perquè el tinguin per si mateixos. Això fa que el consumidor “pugui esperar comprar coses l’endemà” amb aquests diners. Per tant, si els clients d’una gran empresa decidissin usar una moneda privada i aquesta mantingués estabilitat a llarg termini, es convertiria en una alternativa real a les divises que emeten els estats.

A FAVOR: Un món sense ‘cash’, un món millor

Per Marc Torrens, professor d'Operacions, Innovació i Data Science d'Esade

Suècia és pionera al món en l’erradicació del cash. Els avantatges d’una societat sense diners en efectiu són molt clars, però, tot i això, la transició cap a una societat sense diners en metàl·lic no és ni fàcil ni ràpida. Hi ha sectors de la societat que són refractaris al canvi.

La lluita contra la delinqüència i l’economia informal són dos dels principals arguments per aconseguir un món sense diners en metàl·lic. Un món lliure de cash suposaria un clar fre a activitats criminals com l’evasió d’impostos i el terrorisme, o tota mena de transaccions il·lícites, com per exemple cobrar un cafè sense declarar-ne l’ingrés.

Un món sense bitllets i monedes suposa una important millora per al finançament de les arques públiques, perquè tota l’economia estaria sota control per recaptar impostos. Actualment, una part important de l’economia es considera informal, és a dir, economia generada amb activitats que s’escapen del control administratiu. És difícil fer una estimació acurada del pes que té l’economia informal, però als països occidentals pot arribar a representar entre un 10% i un 30% del conjunt de tota l’economia.

Per aquest motiu, l’eliminació del diner metàl·lic suposaria un increment important de l’economia formal i, per tant, de la recaptació pública, en un percentatge gens negligible.

Per als ciutadans, els pagaments electrònics també són més segurs que les transaccions en metàl·lic. El diner metàl·lic és més insegur perquè aporta valor directament a la persona que en té, a diferència de les transaccions electròniques.

Finalment, el diner electrònic és més ecològic i fins i tot més higiènic. Cal tenir en compte que està lliure de virus i microorganismes. Els bitllets i les monedes passen de mà en mà i acumulen tota mena d’éssers vius que propaguen la contaminació vírica entre les persones.

En resum, el diner electrònic és més transparent, més convenient, més segur i més ecològic i net.

EN CONTRA: Diner analògic en l’era digital

Per Ester Oliveras, professora agregada del departament d'Economia de la UPF

El diner físic és brut, té costos elevats de producció i distribució, i les monedes foraden butxaques i trenquen moneders. Respecte a la practicitat del pagament amb targeta o el minimalisme de realitzar la transacció amb el mòbil, pagar en efectiu esdevé retrògrad. Alguns comerços ja no l’accepten. En d’altres s’ha instal·lat una màquina negra que s’empassa els diners i retorna el canvi just. Evita falsificacions, robatoris i furts del personal, i la caixa sempre quadra. L’efectiu ha passat a ser el germà petit de totes les formes de diner que existeixen al món, i representa un percentatge molt petit de la massa monetària mundial.

Malgrat això, el diner físic presenta algunes característiques que superen el diner digital i que cal posar en relleu, deixant de banda les criptomonedes, que mereixen un altre espai. En primer lloc, cal preguntar-se qui seria el principal beneficiari del fet que no existís l’efectiu. Bàsicament estem parlant d’entitats financeres i noves fintechs. És a dir, institucions mercantils i privades que responen als interessos dels seus accionistes i no necessàriament als de la societat. A Suècia, país capdavanter en l’eliminació del diner físic, ja es poden sentir veus que avisen dels possibles riscos. Qui vetllarà perquè no es produeixi un abús dels preus dels serveis financers? Podran vetar transaccions? Cal recordar que el 2010 Visa i Mastercard van bloquejar els pagaments a Wikileaks perquè tenien una clàusula que els donava aquest dret. Amb el panorama polític mundial, ¿es pot confiar en governs actuals i futurs per protegir les persones usuàries?

Un altre gran avantatge del diner físic és la seva inclusivitat. En aquest format arriba a totes les persones: rics i pobres, autòctons i immigrants. Ara mateix, el 75% de la població mundial que viu en la pobresa no té accés a un compte bancari. Només a Catalunya, les xifres ronden les 300.000 persones. També serveix per a les primeres compres que fan sols els infants i, sobretot, és comprensible per a la gent gran.

Finalment, és l’únic tipus de diner que pot garantir l’anonimat. Tot i que la privacitat viu hores baixes, en algun moment tothom la desitja i no cal ser un delinqüent financer per no voler que es controli què es compra, quan i on.