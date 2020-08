260x366 ADmit Therapeutics capta 4 M€ per a un test de l’Alzheimer / ARA ADmit Therapeutics capta 4 M€ per a un test de l’Alzheimer / ARA

La crisi del covid-19 ha posat moltes pedres al camí, però no ha aconseguit aturar tot el finançament per a projectes d’investigació a Catalunya. ADmit Therepeutics és un dels spin-off de recerca que ha pogut captar finançament malgrat la pandèmia. Nascuda a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, ahir va anunciar que ha tancat una ronda de 4,2 milions d’euros per tirar endavant el seu test de detecció precoç de l’Alzheimer. Una part dels recursos -785.000 euros- els aportarà Equality4Good, el vehicle inversor de la fundació per a projectes amb impacte social Ship2B, mentre que la resta prové de l’EIC Accelerator, un instrument del Consell Europeu de Innovació.

La start-up catalana ha desenvolupat un test de diagnòstic de l’Alzheimer que es basa en una anàlisi de sang, i els recursos de la ronda es destinaran a completar les proves que els falten per a la validació clínica. La meta és arribar-hi el 2021 per obtenir la certificació europea de cara al 2023. “A curt termini, el test de diagnòstic permetria optimitzar el reclutament dels pacients en els assajos clínics, de tal manera que s’incrementaria la possibilitat d’identificar un fàrmac curatiu per a aquesta malaltia”, explica Marta Barrachina, directora general i cofundadora de la companyia. Aquesta doctora en bioquímica té un màster en administració i direcció d’empreses i ha inventat sis patents, entre diversos projectes.

Segons Barrachina, els assajos clínics de l’Azheimer tenen un percentatge d’èxit del 0,4%, “el més baix de totes les malalties greus de gran prevalença”. Així doncs, assegura que actualment no es diagnostiquen molts casos i s’acostuma a detectar la malaltia quan ja ha entrat en la fase moderada amb un retard d’entre 12 i 24 mesos des de l’aparició dels primers símptomes. “El problema és que la malaltia presenta un període asímptomàtic que pot durar fins a 20 anys”, avisa la doctora.

Inversió amb impacte social

Des que es va posar en marxa, el vehicle d’Equity4Good ha invertit en 17 start-ups que impulsen projectes amb impacte social o mediambiental com la plataforma per a cuidadors de gent gran Qida o l’eina de realitat virtual per a teràpies psicològiques Psious. El fons està dotat amb quatre milions d’euros i hi coinverteix el Fons Europeu d’Inversió.